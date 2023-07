– Az életmódváltást segítő programok többsége az étkezésre és a mozgásra összpontosít. A harmadik pillérét, a mentális területet azonban sokan kihagyják a tényezők közül – taglalta Ladár Edit.

– Jómagam azt gondolom, hogy akkor tud hatékony lenni, tartós eredményt elérni valaki, ha mindhárom pillérrel foglalkozik. Sok múlik azon, hogy gondolatainkban milyen stratégiák jelennek meg. Amikor testsúlycsökkentéssel foglalkozom, megtanítom a pácienseknek azt, hogy mi a különbség a testi és a lelki éhség között. A testi éhség során napi három-négy alkalommal érezzük a gyomrunkban az igazi éhségérzetet.

A lelki éhség viszont sokszor úgy jelenik meg, hogy állunk a konyhapult előtt, és azon gondolkodunk, mit kellene ennünk...

– A szakértő szerint a világ, a fogyasztói társadalom arra van berendezkedve, hogy az étel központi szerepet játsszon az ember életében. Bármilyen érzelmi állapotban is legyünk, az étel és a nassolnivaló (túl) sokszor az asztalon landol. Ráadásul a táplálék elfogadásának komoly pszichológiai jelentősége is van, ugyanis ilyenkor nemcsak az adott ételt, hanem a két fél közötti kapcsolatot is elfogadjuk.

– Például, ha valaki éppen az életmódválás kellős közepén van, és pont egy családi rendezvényen kell megjelenjen, érdemes mérlegelni az adott helyzetet – folytatta az egészségpszichológus.

– Minden esetben a mértékletesség a legfontosabb, azonban ez nem jelenti azt, hogy meg kell vonnunk magunktól az ételeket. Ilyen helyzetben érdemes kiválasztani kettő, általunk nagyon kedvelt finomságot, az egyiket megenni, a másikat pedig a tányérunkon hagyni. Így nem vonjuk meg magunktól az ételt, és a vendéglátó felet sem sértjük meg azzal, hogy elutasítottuk – tette hozzá a szakértő.

Ladár Edit szerint sok esetben már azzal is el tud indulni a testsúlycsökkentés, ha megnöveljük a folyadékbevitelt tiszta víz formájában.

– Egy 2021-es hazai kutatás alapján a férfiak harminckilenc, a nők harminchárom százaléka túlsúlyos Magyarországon. Ugyanebben az évben a férfiak huszonnyolc, míg a nők huszonöt százaléka volt elhízott. Többször tapasztalom, hogy a túlsúlyos személyeknél a depresszió valamilyen mértékben jelen van, melyhez sokszor társul a negatív énkép. A negatív spirál az önbecsülésüket is érinti, ez a legtöbbjüknél nagyon alacsony szinten van. Ilyen esetben, ha valaki felismeri a problémát, és eljön hozzám, átbeszéljük a nehézségeket, feltérképezzük az eddigi próbálkozásait, és a kognitív viselkedésterápia segítségével új szemléletet és új megküzdési módokat alakítunk ki. Ennek a folyamatnak a része, hogy megkérem a pácienst, írja le a céljait, így az bármikor elővehető, ha meginog a célja elérése közben – részletezte az egészségpszichológus, aki szerint mentális tréningezéssel is segíthetjük önmagunkat a vágyott súly elérésében.

Fontos, hogy az egyén lássa maga előtt a célt

– hangsúlyozta a szakértő.

– A túlsúlyos személyek sokszor pár hét alatt akarják elérni a vágyott formát, és nem gondolnak bele, hogy a túlsúlyt is dekánkén szedjük fel, nem egyből kilónként. Egy héten nem érdemes fél vagy egy kilónál többet fogyni, hiszen könnyen a jojóeffektushoz érkezhetünk... A motiváció építéshez nagy segítségünkre lehet az elképzelés, hogy milyenné szeretnénk válni, vagy egy régi fénykép, ami arról árulkodik, hogy jól éreztük magunkat abban az időszakban, és vissza akarunk találni ehhez az érzéshez. Illetve több páciensemnek is van például motivációs ruhája, melyet szeretne ismét használni. Fontos tehát a cél fókuszáltsága, az öröm megtalálása és a testi-lelki egyensúly, ami segíthet elérni a vágyott végcélt – zárta szavait a szakember.