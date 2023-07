A Szolnoki Városüzemeltetési Kft. tavasszal bocsátotta rendelkezésére a kertészkedni vágyó környékbelieknek a korábban játszótérként működő kis parkot. A kihasználatlan játékokat eltávolították, helyükre kilenc magaságyást telepítettek, beállítottak egy kis komposztálót, valamint helyet kapott egy szerszámos helyiség is. Az öntözéshez adott a vízvételi lehetőség, a munkában elfáradt kertgondozók padokon is megpihenhetnek, valamint a munka közben keletkező hulladékot is van hol elhelyezni.

Mint Lits László, a Szolnoki Városüzemeltetési Kft. ügyvezető igazgatója a visszaidézte, az ötlet nem új keletű, már régóta keresték a lehetőségét közösségi kert kialakításának.

Szolnokon több mint ötven játszótér található, melyek üzemeltetése rendkívül költséges, és nincs is mindegyik kihasználva, ez utóbbiak hasznosítására keresték az alternatívákat, innen jött az ötlet, hogy némelyiket közösségi kertté alakítsák.

Első körben a Várkonyi téri s a Jósika úti óvoda játszótere volt. A Várkonyi téri hasznosítására rengeteg pályázat érkezett. A kis kert gondnokának Cserne Flórát választották meg, aki családjával szeretne majd kertes házba költözni, addig is jó gyakorlási lehetőség számára ez a kis veteményes.

A magánszemélyek mellett civil szervezet is vállalkozott a kert művelésére. A Vakok és Gyengénlátók Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Egyesülete főként oktatási célból csatlakozott a projekthez, a szervezetnek a közelben, a Móra Ferenc úton működik a közösségi tere.

Kissné Mérő Gabriella gondozza a növényeket a Várkonyi téri közösségi kertben

Fotó: Mészáros János

– Az egyik ágyás olyan, hogy mozgássérültek is hozzá tudnak férni – hangsúlyozta Kissné Kérdő Gabriella, az egyesület munkatársa.

– Vannak fűszernövényeink, többek között tárkony, rozmaring, stb., ezeket illatuk alapján az is felismeri, aki nem lát. Emellett ültettünk kosszarvú és tévépaprikát, melyet a napokban le is tudtunk szüretelni. Paradicsom van két ágyasban is, úgy nő, hogy karózni kellett, hétfőn otthonról hoztam karókat. De nevelünk padlizsánt is. Nagyon jó földet kaptunk az ágyásokba, remekül fejlődik benne a vetemény. A víztárolót reggelente feltöltik, lehet öntözni. Idén még a kártevők sem jelentkeztek. Egyesületünk szervez képzést olyanok számára, akik nemrég vesztették el látásukat, az oktatónk a kertbe is elhozza őket, itt ki tudják tapintani, illetve szagolni a növényeket, ez is jó gyakorlat számukra. Jövőre még több fajta növényt lenne jó ültetni – sorolta Gabriella, megmutatva a kis kerti birodalmukat.

Sajnos, a másik terület hasznosítására nem mutatkozott érdeklődés, tudtuk meg Lits Lászlótól, bár reménykednek, hogy további közösségi kerteket is ki tudnak alakítani, nyilván, az igényekhez igazodva.

– Reméljük, a Várkonyi téri kis csapat be tudja bizonyítani, hogy Szolnokon is van létjogosultsága a közösségi kerteknek.

Azt is hozzátette: – A kertet elláttuk egy biztonsági kamerával, mert felmerült annak eshetősége, hogy a környékbeli fiatalok esetleg nem fogják kellően tisztelni a kertgondozók munkáját. A városban sajnos viszonylag sok a rongálás. Szerencsére ilyen jellegű eset itt még nem történt, de egy illegális hulladékelhelyezőt már leleplezett a kamera, ellene megtettük a feljelentést. Abban viszont nagyon bízom, hogy ez mintaprojekt sikeresnek bizonyul!