Közel nyolcszáz év a magyarság gyűrűjében sok mindent adott, de sok mindent el is vett. A jász őseink zoroasztrianizmus vallását felváltotta a nyugati rítusú kereszténység. Katolikus hitre tértünk át, amit meg tudtunk őrizni a reformáció viharos időszakában is. Ma is őrizzük hagyományainkat, amelyekből erőt kell meríteni és átadni a következő generációnak