Felbőgtek a motorok szombaton a Széchenyi körúti Škoda szalonnal szemben, ahol számos, ma már ritkaságszámba menő jármű tulajdonosa mutatta meg kocsiját az érdeklődőknek. Ottjártunkkor éppen a felvonuláshoz készülődtek az autócsodák, hogy a város más részein is megpillanthassák azokat a nézelődők.

Egy 1970-es évjáratú Buick Le Sabre típusú amerikai autóval érkezett a programra Szitás Gergő. A tiszaföldvári fiatalember hírportálunk érdeklődésére elmondta, ikonikus négykerekűjét egy 5,7 literes V8-as motor hajtja, és a napokban épp egy ugyanilyen autót újít fel.

– Ebből a típusból három autóm van, többnyire velük foglalkozom a főállásom mellett. Az itteni immár 53 éves, majdnem ebben az állapotban hoztam be. A fékeket persze lecseréltük, és a belsejét is újrakárpitoztuk már, ám a külsejéhez nem kellett hozzányúlni – tekintett a tengeren túli ritkaságra tulajdonosa, aki arról is beszámolt, hogy régóta vonzzák a különleges autók.

Annak idején Komáromban „fertőztek meg” ezzel az érzéssel, akkor határoztam el, hogy nekem is lesz egy klasszikus amerikai járművem. Végül aztán addig-addig nézelődtem az interneten, míg nekem is sikerült vásárolnom egyet

– mondta.

Szitás Gergő szerint nem nehéz észrevetetnie magát az országutakon. Óriási autója ugyanis hamar odavonzza a kíváncsi tekinteteket a sztrádán és a kisebb utakon egyaránt.

– Sokan mosolyognak, integetnek, hiszen ez a jármű kuriózumnak számít. Jó néhányan vannak olyanok is, akik szívesen fotózkodnak a kocsimmal. Autós találkozókon nem túl gyakran jelenek meg, de ha időm engedi, igyekszem ellátogatni az efféle programokra – összegezte a fiatalember.