Az idei évben immár nyolcadik alkalommal táborozhattak a rászoruló családok gyermekei a Balatonon. Az ifjaknak az önkormányzat zánkai tábora biztosította a szállást.

A gyerekek táboroztatását a város önkormányzatával közösen szervezte meg az SZKTT Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ,

A magyar tenger nyújtotta örömöket két turnusban élvezhették a 10-13 éves gyermekek.

Huszonegy-huszonegy résztvevővel június 26. és 30. között, valamint július 2. és 7. között zajlott a tábor.

A gyermekek természetesen fürdőztek a Balatonban, de emellett egyéb programokról is gondoskodtak számukra a szervezők. Közös beszélgetések, közösségépítő játékok, pingpongozás, hajókázás, kisvonatozás, óriáskerék tette változatossá a táborozók napjait. Kirándulásokat is tartottak, megjárták Hegyestűt, Balatonfüredet és Keszthelyt is. Emellett az ifjúság által igencsak kedvelt esti bulik sem maradhattak el.