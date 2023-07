– 2021-ben megvalósult az a tervünk, hogy legyen saját székházunk, egy sikeres Falusi Civil Alap pályázatból megvehettük ezt az ingatlant és egy részét fel is újítottuk – tekintett büszkén körbe.

Megalakulásuk óta egyébként is folyamatosan jelentkeztek minden, civil egyesületeknek kiírt felhívásra.

– Eddig összesen öt év alatt pályázatokból és adományokból húszmillió forint jött össze, melynek felhasználása megoszlik a fenntartási költségektől kezdve a felújításokon át a különféle rendezvényekig – sorolta.

Két éve együtt dolgoznak a Teleki László Alapítvánnyal, melynek eredményeképp elkészült egy szakmai előkészítő pályázat.

Egész nyáron építészekkel dolgoztunk, biztos alapot kapva ahhoz, hogy a felújítási pályázatot is be tudjuk adni

– emelte ki célként.

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, a romos góré és terménytároló is megszépült, egyebek mellett szabadtéri kiállítási térként is használhatják majd. Fedett helyen áll a szekér és a Kardos Gyulától kapott cséplőgép is, illetve marad még terület, hogy foglalkozásokat tartsanak.

Az egyesület mozgatórugója az önzetlen önkéntes munka.

– Az a lelkesedés, az a folyamatos csapatmunka, amit itt az egyesületben megélünk, számtalan külső megkeresést, helyi lakosok, vállalkozók felajánlását, adományait vonzotta be. Ez a kert, ház környék azért néz ki úgy ahogy, mert önkéntesektől rengeteg segítséget kaptunk, példaértékű tehát az összefogás – fogalmazott.

Arra is kitértek az ünnepségen, hogy az egyesület miért éppen Pantó Antal nevét viseli. A férfi társaival a hatvanas években kezdte a honismereti gyűjtést, ahhoz az időszakhoz aktív kulturális élet köthető, de neki köszönhető az is, hogy az egykori iskolaépületet múzeummá alakították.

– Minden tevékenységünkkel méltó utódai szeretnénk lenni Pantó Antalnak – hangsúlyozta Pasztelyákné Izbéki Róza.

A születésnapi rendezvényen Herczeg Zsolt országgyűlési képviselő elmondta, az egyesületnek fontos integráló szerepe van, mely a egyebek mellett a kultúrát és a sportot is összekapcsolja. Felajánlotta segítségét az értékmentéshez, és - megőrzéshez szükséges pályázatok kapcsán, hiszen ezeket a tevékenységeket érdemes tovább folytatni.

A jó hangulatú délutánon a Körös Tájház udvarán összegyűlteken a Népdalkör előadása szórakoztatta, majd mindenki az egyesület vendége volt egy tál birkapörköltre.