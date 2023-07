A Téglagyár melletti Kisgulya-kútnál rendezte meg vasárnap a IV. Hagyományéltető Gyermeknapot a Pásztortűz Hagyományéltető Egyesület. Egy 1848-as ágyú másolatból díszlövéssel kezdődött a program, majd csergetés volt csikósokkal. Látható volt a Nemzet Zászlaja hitelesített darabja, valamint a gémeskútnál és a színpadon is egy történelmi kiállítás. Fogatozásra is volt lehetőség, de nagy sikert aratott a csikósbemutató is.

A színpadon bűvész, citerás és énekes kápráztatta el a közönséget, majd interaktív gyermekfoglalkozást tartottak a kicsik bevonásával. Közben pedig a sátrak alatt készültek a finom pusztai ételek is.