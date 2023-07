Ezúttal középiskolások gyűjtötték a hulladékot a Tisza-tavon. Az ország minden területéről, valamint Kárpátaljáról és Erdélyből is érkeztek diákok, akik tíz csapatot alakítva alkották az Ifjúsági PET Kupa mezőnyét. A július 1. és 6. között megtartott eseményen öt nap alatt több mint 3,2 tonna hulladéktól sikerült megszabadítani a folyót és árterét.

Az Ifjúsági PET Kupa ott kezdődött, ahol a IV. Tisza-tavi PET Kupa júniusban véget ért. Így a Tisza-tavat érintő versenyek hulladékmérlege – csak 2023-ban – már 9,7 tonnánál jár

– mesélte hírportáluknak Dóró Viktória sajtóreferens.

– Mindez annak fényében különösen kiugró szám, hogy még nincs vége a nyárnak! Az Ifjúsági PET Kupa (IPK) egy különleges Tisza-tavi vízitúra, ahol a természet szépségeinek megismerése, a közösségi élmények és játékok egy folyótisztító akcióhoz kapcsolódnak. A 2013-ban indult Tiszai PET Kupa szervezője, a Természetfilm.hu Tudományos Filmműhely Egyesület sokévnyi folyótakarításban szerzett rutinjával vágott bele az IPK megrendezésébe. A PET Kupa önkéntesei, közismertebb nevükön a „PET-kalózok” eddig összesen több mint 320 tonna szennyező anyagot távolítottak el a Tiszából és mellékfolyóiból. Ennek az óriási mennyiségnek mintegy 60 százaléka a gondos szelektálásnak köszönhetően visszakerült az anyagkörforgásba.

Hatalmas olt az összefogás

Ahhoz, hogy a jelentkező csapat vízre szállhasson, tagjainak először a szárazon kellett bizonyítaniuk. Tavasszal egy háromfordulós online vetélkedő és egy motivációs videó elkészítése várt a lelkes fiatalokra. A lexikális tudáson túl a fiatalok kreativitására és motivációjára is kíváncsiak voltak a szervezők. Végül a legjobban teljesítő tíz csapat, csaknem száz fiatal jutott be a versenybe és bizonyíthatott terepen is. Köztük volt két határon túli iskola, valamint egy miskolci, egy barcsi, egy pilisvörösvári, egy szolnoki és több budapesti. Minden csapatot egy-két kísérő pedagógus erősített. Az eseményen a Aranyos Szeglet Waldorf Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola is képviseltette magát.

Az iskola egyik tanulója, Matusinka Benjamin az első középiskolásoknak szervezett Pet Kupa élményeit ecsetelte lapunknak.

– Nagyon gyorsan beilleszkedtem a közösségbe, hiszen nagyon kedves természetvédőkkel találkoztam – taglalta lelkesen élményeit Benjamin. – Egy igazán profi rendezvényen vehettem részt, ahol a hulladékgyűjtés mellett számos hasznos előadást is hallhattam a Tisza-tóról. Rendkívül fontosnak tartom a környezetvédelmet és az iskolában is nagy hangsúlyt fektetünk a hétköznapokban a témára. Különösen jó érzés volt számomra az, hogy kortársaimmal vehettem részt az eseményen, azt gondolom, hogy ez egy olyan élmény számomra, amit soha nem felejtek el. A hétköznapokban is foglalkoztat a természetvédelem, hiszen családommal a lakóhelyünkhöz közeli kis patakból is minden évben eltávolítunk egy nagy adag szemetet.

A legtöbb PETákot szerző csapat állhatott a dobogó tetejére, amit nemcsak hulladékgyűjtéssel, hanem a napi kvízek helyes kitöltésével, az ügyességi versenyeken való eredményes szerepléssel, közösségimédia-aktivitással, illetve a más csapatoktól kapott fair play PETákokkal lehetett kiérdemelni.

A PET Kupát a miskolci Dr. Ámbédkar Iskola elszánt csapata vihette haza, amely 4745 PETákot szerzett. A második helyezett a kőbányai Szent László Gimnázium csapata lett, míg a képzeletbeli dobogó harmadik fokára az ungvári Drugeth Gimnázium csapata állhatott fel 3685 PETákos teljesítménnyel.

A verseny többi résztvevője, a Polietilén-tereftalát (Jedlik Ányos Gimnázium), a Tamási Áron Gimnázium, az Aranyos Szeglet Waldorf Gimnázium, a Kémcsövesek (Barcsi Széchényi Ferenc Gimnázium), a Vízipókok (Németh László Líceum, Nagybánya), a Perspektivikusan Ebonizált Terek (Teleki Blanka Gimnázium) és a Friedrich Schiffer (Friedrich Schiller Gimnázium) csapat volt, amelyek szintén derekasan küzdöttek a hulladékhegyeken túl a tűző nappal, a szúnyogokkal, vöröshangyákkal és az esővel is. Összesen 584 zsákot töltöttek meg, ami nagyjából 3,2 tonna hulladéknak felel meg.