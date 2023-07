A horgászat fogásaival ismerkedtek a tószegi gyerekek a múlt héten. A július 17-től 21-ig tartó programot második alkalommal rendezte meg a Tószegi Tiszavirág Horgász Egyesület.

A foglalkozásokra 8–14 évesek jelentkezhettek, a pecázásban teljesen kezdő és már haladó szintű ismeretekkel rendelkező gyerekeket egyaránt vártak. A kis pecásoknak nyolc órától délig tanították e szép hobbi fogásait a Csónakázó-ónál.

E programmal az a célunk, hogy legalább kis időre felállítsuk a gyerekeket a számítógép mellől, kimozdítva őket a szabadba

– hangsúlyozta Bedekovics László egyesületi elnök.

Úgy látszik, a résztvevőknél sikerült is ezt elérni, a visszajelzések alapján nagyon is jól érezték magukat a vízparton. Annyira, hogy a foglalkozások déli befejezését követően is ragaszkodtak ahhoz, hogy néhány órát még pecázással tölthessenek. Ezt persze engedték nekik, felügyelet mellett kedvükre áztathatták a horgot.

A horgásztanoncok három fiatalember, Nyolcas Krisztián, Mészáros Kristóf Róbert és Kiss József keze alatt tanulták a halfogás alapvető fortélyait, a horgászathoz szükséges tudnivalókat. Megismerkedtek a halfajokkal és a horgászeszközökkel, a halfogás alapvető szabályaival. A Csónakázó-tavat is körbejárták, ismerkedtek az élővilággal. Egyik nap a Közép-Tisza-Vidéki Horgász Egyesületek Szövetségétől Planicska Ferenc, a halőrzési csoport vezetője is ellátogatott hozzájuk, aki a halőrzéssel, a halőri munkával kapcsolatban tartott nekik előadást.

A horgászeszközök rutinos használatára is hangsúlyt helyeztek: a szárazon begyakorolták a célba dobást.

Az elméleti oktatás után természetesen a gyakorlatban is igyekeztek kamatoztatni az elsajátítottakat.

A hőség ellenére kegyes volt hozzájuk a természet, nem vette el a halak kapókedvét, így megvolt a kellő sikerélmény. Elsősorban keszegféléket fogtak, de sikerült még pontyot is megakasztani.

A pénteki, utolsó nap versennyel zárult, amit Rigó Róbert Dominik nyert meg 1680 grammnyi hallal. Második helyen egy kislány, Ötvös Júlia végzett, harmadikként pedig Pataki Dániel.

A programot követően szombaton lehetőség volt letenni a hivatalos horgászvizsgát, erre végül egy gyermek vállalkozott.