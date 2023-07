Ezek a búvárruhák a téli időszakban használatosak, ezek nélkül nem tudunk merülni. Emelőbójákkal még nem rendelkeztünk, viszont nagy segítséget jelentenek, ha víz alatt kell nagyobb terheket felemelni, amikkel kézi erővel már nem bírunk. A most beszerzett eszközök harminc, illetve ötven kilót tudnak megmozgatni, persze a víz alatt ez másképp hat, mint a szárazon. Olyan eseményeknél is hasznát vehetjük, mint például, ha árvíznél az átereszeknél beszorul valamilyen nagyobb hordalék, amit ki kell szabadítanunk, vagy vízből mentés során kell valamit emelni. Még további bójákat is szeretnénk beszerezni