A falunap után a hétfői pakolás során bográcsban főztek az önkéntesek. Az alapanyagok közül a vöröshagymát az önkormányzat kertjében termelték.

– Zöld korában hoztuk fel, kiosztottuk azok között, aki szeretett volna, de került a gondozási központba és az óvodába is, a többit meghagytuk, így a rendezvényeken jól jön. Majd ősszel betakarítjuk és eltesszük a maradékot – mondta Kiss Erzsébet Eliza polgármester.

A tiszazugi településen idén nem csatlakoztak a Start programhoz, nincs is elég ember, így a művelést önkéntes munkában végzik. Ahogy korábban megírtuk, a konyhakert mellett a közel egy hektáros területeikre tököt ültettek.

– A föld locsolás nélkül nem az igazi, az viszont sokba kerül. Ez nem a terület, inkább az időjárás hibája. Most az a tervem, hogy ősszel erdőnek ültetünk be minden kis földet. Akácfát tervezek beszerezni, ami, ha megerősödik, jó szolgálatot tehet például az óvodában tüzelőként – számolt be a hasznosításra vonatkozó tervekről.

Az önkormányzat egyik földterületén learatták az árpát, annak bevételét forgatnák vissza a csemetékbe.