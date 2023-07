Szakmai gyakorlat és tapasztalatszerzés keretében 12 grafikus tanuló, és az őket kísérő Szilágyi Ilona Mária oktató ellátogatott az Olympio Bima nevű újság szerkesztőségébe, Katerinibe. A lap főszerkesztője részletesen bemutatta a helyi újságot, annak készítéséi módját, valamint prezentálta az egyes fázisokat a hír gyűjtésétől kezdve egészen a nyomdából való megjelenésig.

Számtalan szakmai programon vehettünk részt, ahol nagyon sok érdekességet tanultak fiataljaink

– mesélte hírportálunknak Szilágyi Ilona Mária kísérő tanár.

– A grafikus tanulók több nekik szervezett külön órán vehettek részt, ahol számos szórakoztató feladattal szembesültek. Diákjainknak egy mesterséges intelligenciával készített terméket kellett létrehozni, amihez egy kampányt készíthettek. Angol nyelven igen könnyen tudtunk kommunikálni a tanárokkal és a diákokkal is egyaránt.

Grafikus tanulókról lévén szó, természetesen külön is kitért a lap dizájnra, a grafikai megjelenítésre és az ezzel kapcsolatos munkafolyamatokra. A kilencedikes dekoratőr tanuló, Zentai Jázmin

Könnyen tudtunk angolul kommunikálni és nagyon jó élmény volt belekóstolni egy külföldi intézmény hétköznapjaiba, hiszen egy kicsit mi is a részesei lehettünk. Számtalan szép helyen voltunk, az időnek köszönhetően a tengerben is fürödhettünk

– zárta szavait Zenai Jázmin.

A két héten keresztül tartó tanulmányi úton Reszeli Réka grafikus tanuló angol tudása is rendkívül sokat fejlődött.

– Még sosem jártam külföldön, így roppant nagy élmény volt számomra ez az út – emlékezett vissza Reszeli Réka.

– Az iskolában több feladatot is kipróbálhattunk, ahol nekem a kedvenceim a marketing órák voltak. Gyönyörű helyen voltunk ami mellé párosult az is, hogy az angol tudásom is fejlődött. A kirándulás során éreztem csak csak igazán, hogy mennyire fontos a nyelv.