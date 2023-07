Csaknem három hete dolgoznak a szakemberek a Szolnok–Békéscsaba–Lőkösháza vasútvonalon, hogy helyreállítsák a baleset miatt tönkrement síneket, biztosítóberendezéseket és a felsővezetéket. Mindkét pálya megrongálódott, így ezen a szakaszon napokig egyáltalán nem közlekedhettek a vonatok. Bár a műszaki mentés után a bal vágányon megindulhatott a forgalom, a baleset miatt most is folyamatosak a késések és a járatkimaradások. A szakemberek szerint a kisiklott kocsik olyan károkat okoztak, amelyek helyreállítása akár hetekig is eltarthatna.

Magyarország legnagyobb vasútépítő vállalata a V-Híd Zrt. tulajdonosa és menedzsmentje ezért úgy döntött, hogy a baleset helyszínére irányítja vágányépítő gépét. A 210 tonnás SMD-80-as Európában is kuriózumnak számít, mindössze három ilyen monstrum dolgozik a kontinensen. A V-Híd gépe a Budapest-Belgrád vasútvonal építését hagyta el egy rövid időre, hogy Kétpónál segítsen.