Tizenötödik alkalommal rendezik meg a Törökszentmiklósi Utcazene Fesztivált július 7-én. A rendezvényen a zenei piknik szervezői lehetőséget szeretnének biztosítani a helyi zenészeknek, hogy ne csak otthon, de közönség előtt is bemutathassák tudásukat. Természetesen más településekről is érkeznek fellépők, akik a Kossuth téren zajló fesztiválon a klasszikusoktól kezdve a jazzen át a rockzenéig ívelő repertoárt adnak elő. Lesz nagyapa-unoka koncert, de a zene mellett táncosok, prózai előadók is fellépnek, sőt homokanimációt is megcsodálhat a közönség.

A Szoljon.hu Podcastjének legutóbbi vendége Hajnal László, a fesztivál főszervezője volt, akitől azt is megtudhatjuk, hogy a „Hozd el a hangszered és kihangosítunk” szlogent olyannyira komolyan veszik, hogy előzetes jelentkezés nélkül érkező előadóknak is lehetőséget biztosítanak a zenélésre. A fesztivál jó alkalom a találkozásra, hiszen hagyományosan sok, jelenleg más városokban élő, tanuló törökszentmiklósi tér rá haza, hogy fűben heverészve hallgassa a koncerteket, és közben jót beszélgessen rég nem látott barátjaival.

A 15. Törökszentmiklósi Utcazene Fesztivál házigazdájával Turcsányi János beszélget, melyet YouTube és Spotify csatornánkon is meghallgathatnak.