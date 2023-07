A vízbe fulladt egy 27 éves helyi férfi vasárnap este Tiszafürednél, aki barátaival ittasan, zárás után ment vissza a szabadstrandra fürdőzni. A férfi már napközben is a folyónál fürdőzött barátaival, de már akkor annyira ittasak voltak, hogy hazaküldték őket az üzemeltetők. Ám ennek ellenére zárás után visszalopóztak, majd nem sokkal később megtörtént a tragédia.

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság nyomozói tetten érték azt a szolnoki orvost, aki hálapénzt fogadott el a kórházban nyújtott ellátásért annak ellenére, hogy állami egészségügyi jogviszonyban járt el. A kutatás során a nyomozók több mint 37 millió forintot, továbbá közel 10 millió forint értékű valutát, mobiltelefonokat, ékszereket, üres és készpénzt tartalmazó borítékokat foglaltak le.

Pénztárgépekből, parkoló buszokból de táskából is elemelte a pénzt a gyanú szerint az a jászapáti fiatalkorú, akit hétfőn egy cukrászdában elkövetett lopás után fogtak el a rendőrök. A fiatalkorú nem tett vallomást, szabadlábon védekezhet.

Jellemzően kidőlt fák és leszakadt faágak eltávolítása miatt kellett beavatkozni a jászkunsági tűzoltóknak hétfőn délután. A vármegye északi részén jelentős erősségű vihar vonult át. A legtöbb esetben, hatszor Tiszafüredről kértek segítséget, de Jászágó, Pusztamonostor és Tiszaörs is az érintett települések között volt.

Ötszáz négyzetméteres, műhelyként és tárolóként is szolgáló épület égett teljes terjedelmében Jászapátin hétfő éjszaka. Több oldalról kilenc vízsugárral avatkoztak be a tűzoltók, az ingatlanban veszélyes anyagokat is tároltak.

Egy egri lakos személyautóval közlekedett Tiszaszőlős irányából Tiszafüred felé július 17-én a késő délutáni órákban. A sofőr az esős időben egy jobbra ívelő kanyarban megcsúszott járművével, áttért a szemközti forgalmi sávba, ahol összeütközött egy szabályosan közlekedő autóval.

Egy szalmabálákat szállító nyerges vontatóval ütközött egy személyautó kedden délelőtt Mezőhék külterületén. A mezőtúri hivatásos tűzoltók roncsvágó segítségével vágták át a szalagkorlátot, hogy a mentőkkel kiemelhessék az utastérből a sofőrt.

Elgázolt egy gyereket a villamos hétfőn, az esti órákban Budapest IX. kerületében, a Haller utcában. A szerelvény éppen két megálló közt közlekedett, amikor a gyermek nekirohant. A helyszínre riasztották a mentőket, a tűzoltókat és a rendőröket is, és a tűzoltóknak kellett kiemelni őt a villamos alól.