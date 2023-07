A múlt héten elkezdődtek az Erzsébet-táboraink is. A gyerekek olyan élménydús programokat kapnak kollégáimtól, hogy akinek nincs lehetősége nyaralni, az is kikapcsolódik. A négy hét alatt 322 gyerek vesz részt a kilenc táborban. Jövő évben kezdődik az erdélyi, majd a zánkai élménytáborunk. Az erdélyivel most próbálkozunk először, érdekessége, hogy a Hargita lábához, Ivó településre utazunk vonattal. Egy-egy éjszakát oda és vissza is hálófülkés kocsikban töltünk, ami nekem is nagy élmény lesz, főiskolás koromban utaztam utoljára ilyen vonattal