Ujvári Imre és Berczel János polgármesterek tartottak sajtótájékoztatót pénteken délelőtt Tiszafüreden, a város központjában. Az esemény apropója a III. Tiszai Challenge, mely 10,9 kilométeres nyílt vízi úszásra hívja a sportág szerelmeseit.

– Minden olyan meghívást és eseményt jó néven veszünk, ahol képviseltethetjük településünket – kezdte mondanivalóját Ujvári Imre. – Jelen esetben Gávavencsellő vezetője, Berecz János keresett meg azzal a kéréssel, hogy lenne-e kedvünk csatlakozni a III. Tiszai Challenge-hez, hogy meghívott vendégként bemutassuk településünket a Tisza-átúszáson. Nagy örömmel vállaltuk ezt a felkérést, hiszen számtalan közös értéket képviselünk és elmondhatjuk, hogy mindketten a Tisza szerelmesei vagyunk. Városunk egy sportos település, számtalan sporteseményt szervezünk és büszkék vagyunk a női kajak-kenusainkra, akik az Ifjúsági Európa-bajnokságon nagyon jó helyezéseket értek el.

A rendezvényre az ország bármely pontjáról várják az érdeklődőket, akik egy 10,9 kilométeres távon úszhatják át a Tiszát. Az augusztus 5-i eseménynek Gávavencsellő ad otthont, míg az átúszás idei díszvendége Tiszafüred, a Tisza-tó fővárosa lesz.

– Nekünk is fontos célunk az, hogy turisztikai szempontból vonzóvá tegyük településünket. A rendezvény az elmúlt években hatalmas eseménnyé nőtte ki magát, ahová az ország minden pontjáról, sőt még külföldről is érkeztek. Bízunk benne, hogy idén is legalább ilyen érdeklődésre teszünk majd szert, ahol Tiszafüreddel közösen bemutatkozhatunk az érdeklődőknek – mondta Berecz János.