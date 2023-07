Nemrégen viszont megint arra jártunk és mivel ismét nyitva volt műhelyének ajtaja, hát bekukkantottunk hozzá. És mit látunk? Megállt az idő! Borzi Károly órásmester ül a régi asztalánál, szeme előtt őskövület nagyítója, és remegésmentes kezeinek feladatra fókuszáló ujjaival tűpontosan babrál egy vekkeren. Nosza, vettük a bátorságot, és megint szóra bírtuk… Mégpedig éppen délelőtt tizenegy órakor, mikor is az összes faliórája belekezdett saját „nótájába”.

Amíg élek, dolgozom!

– szögezte le mihez tartás végett életfilozófiáját az idős mester.

– A nyolcvanegyedikben vagyok, s bár órás vagyok, úgy érzem, nem fog rajtam az idő. A „ketyegőm” továbbra is hibátlanul működik, ilyen tekintetben egészséges vagyok. A több évtizedes munkahelyi ártalom, a sok ülés azonban a lábaimat viselte meg. Pangás, visszerek, fáradtláb-érzés, pici fájdalom. A szemem élessége is a sasokéval vetekedik, és a kezem sem remeg. Ez a kettő fontos, hogy hibátlan legyen ehhez a mesterséghez – vélekedik.

Karcsi bácsi nem szokott panaszkodni, de most, hogy nem állnak sorban a kuncsaftok, azért elmondja bánatát.

– A hagyományos órák ideje lejárt. Ma már csak retródivatja van inkább. Nem mondom, hoznak még be tradicionális, rugós, analóg órákat, például karórákat, asztali- és faliórákat, kakukkosórákat, melyeket inkább szeretek javítgatni, mint a digitális mérőeszközöket. Ezeknek van rugójuk, meg fogaskerekük. Nagyon óvatosan kell bánni ezekkel a kis alkatrészekkel. A digitális órák szerintem csak nevében „okos” eszközök. Oly könnyedén cserélem bennük a gombelemeket, hogy hagyján. Ezekbe komputerek vannak beépítve, melyek csak egységben cserélhetőek, javítani azokat nem érdemes. No, még óraszíjakat is cserélek, ha a régiek már avittak lettek. Ilyen munkáim vannak. Van, hogy naponta meg sem állok, akad, hogy munka nélküli üres óráim is vannak – meséli.

A csak éveinek száma miatt „öreg” órásmester ezúttal is elbeszélte pályájának kezdetét.

Ismét visszaemlékezett azokra az időkre, amikor Szolnokon egy Koszorú utcai házban felcseperedett. Ott, ahol a belváros egyik neves órásának, Ujhelyi Imre bácsinak volt az üzlete.

Amikor az ötvenes évek végén tisztességesen elvégezte a nyolc elemit, a mester megszólította, hogy volna-e kedve nála dolgozni. Ő meg rávágta, hogy volna. Három évig kisinas volt, majd elhelyezkedett a Vasipari Vállalatnál, melynek volt egy órásrészlege. Hatvankét éve, 1961-től ’71-ig dolgozott ott, majd pedig Debrecenben mestervizsgát tett és kiváltotta az iparos engedélyt. Hajdani otthonától nem messze, a Koszorú utcában bérelt egy kis üzletet és maszekolt. Onnan telepedett át a jelenlegi „telephelyére”, a Baross úti tenyérnyi műhelyébe.

A hamarosan nyolcvanegy éves Borzi Károly még a mesterségen túli életéről is váltott velünk néhány szót. Mint mondja, a műhelye délelőtt kilenctől délután fél ötig tart nyitva, utána megy haza pletykafalusi házába. Gyermeke nincsen, a felesége pár éve hunyt el, így egyedül éldegél. Néhány gyümölcsfáját gondozza még a kertjében, más haszonnövénye nincsen. Ideje és ereje sincs már rájuk. Viszont éjfélig televíziózik, s leginkább a tudományos csatornákra kapcsol, mert az erőszakot, a „lövöldözős thrillereket egyáltalán nem kedveli.

Végül megfogadtuk, hogy néhány év múlva ugyanitt, munka közben találkozunk...