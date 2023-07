Matchboxok, Hot Weelsek, Mini GT-k, Siku játékautók és még számos modelljárgány, motorok, teherautók sorakoztak a bowling golyók helyett vasárnap a Bowling center emeletén. Megszámlálni talán lehetetlen volt, de megnézegetni is rengeteg időt vett igénybe, ha valaki az elsőtől az utolsóig szemügyre akarta venni az olykor ritkaságnak számító darabokat. Talán pont ezért érkeztek folyamatosan a látogatók, szépen lassan kiderült, hogy bizony nemcsak a gyerekek rajonganak a két- és négykerekű apró járművekért, hanem a felnőttek között is sokan kedvelik azokat.

– Ennyi lesz? – kérdezte egy eladó a pultja előtt válogató huszonéves fiatalembert, aki, az igazsághoz hozzátartozik, hogy akkor már tizenegy darab matchboxot válogatott össze.

– Válogass még, mert nagyon olcsón megkapod – szólt át a szomszédos standról mosolyogva egy másik árus.

És igaza lett, mindössze kétezer forintot kellett fizetnie a majdnem tucatnyi szép kort megélt kisautóért.

– Jó vétel volt – nyugtázta örömmel a fiatalember, aki egészen pici kora óta rajong a matchboxokért, és gyűjti is azokat.

Vele együtt még nagyon sokan válogattak, ami nem is volt olyan könnyű. Na meg az olcsó darabok mellett azért akadtak olyanok is szép számmal, amiért jóval mélyebben kellett a zsebbe nyúlni. Egy elkapott beszélgetésből kiderült, hogy bár a mostani börzén hiányzott, de van olyan, ritkaságnak számító 1975-ös piros Porsche, amiért nyolcvanezer forintot is elkérnek a kereskedők.

Aki nem vásárolt, az is egy kellemes programon vehetett részt ott, különösen a gyerekek jöttek-mentek csodálattal és meg nem szűnő lelkesedéssel az autókkal, motorokkal borított asztalok között. De az is biztos, hogy a szolnoki vagy éppen a környékről érkező játék- és modellautó-gyűjtők most el voltak kényeztetve, a vasárnapi börzén akár régen keresett álomdarabokra is rábukkanhattak.