Olvasói kérdés érkezett szerkesztőségünkhöz, miszerint a Tisza-tó egyes bicikli útvonalain, a gáton több száguldozó autóval találkozni Abádszalók és Kisköre között. A téma kapcsán felkerestük a Kötiviziget, akiktől választ is kaptunk.

Két személyautó és egy busz ütközött össze a szolnoki Pozsonyi úti körforgalomban, tűz ütött ki egy szolnoki sorházban – többek között ezek is szerepeltek az elmúlt hét legolvasottabb hírei között.

Az elmúlt három napon a vármegye rendőrei tizenhárom személyt fogtak el az ellenük érvényben lévő körözés alapján, valamint hét ittas járművezetőt szűrtek ki a forgalomból.

Augusztus 5-én rendezi meg a RepTár Szolnoki Repülőmúzeum a III. Drone Day elnevezésű programját.

Tanulmány készült az Öcsödnél is húzódó ördögárok rendszerről, mely mára a vármegyei értéktárat is gazdagítja. A tervek között szerepel, hogy a környékbeli térségekkel is felveszik a kapcsolatot, hogy tovább léphessenek.

Szabadidőpark kialakítását tervezi az önkormányzat a Táncsics Mihály – Szentandrási – Fűzfa utca által határolt füves területen.

Jól haladnak a kerékpárút építéssel Martfűn. A 442-es főút mellett úthengerek alakítják ki a leendő szakaszt.

Nyugdíjba vonul Tiszaföldvár jegyzője. Hajós Attiláné Dr. Szlama Katalin 35 éven át dolgozott a tiszazugi városban.

Megszépülnek az óvodaépületek Tiszaföldváron, a fenntartási költségek csökkentésére és a fűtési szezonra is gondoltak.

Kigyulladt egy személyautó motortere Jászberény közelében hétfő délután négy óra körül.

A zene és a látvány kapcsolódik össze a Tiszazugi Földrajzi Múzeum legújabb tárlatában, a középpontban a hagyományos magyar duda áll.

Tíz pillepalackokon lebegő hajóval és kenus különítménnyel elstartoltak a csapatok a XI. Tiszai PET Kupa folyami hulladékgyűjtő versenyen. A kiskörei zsilipelést követően a mezőny a Közép-Tisza szakaszait vették célba. Ez alkalommal a folyó Kisköre és Szolnok közötti része tisztul a petkalózok áldásos munkájának köszönhetően

Búzatarló égett Kunhegyes külterületén hétfőn késő délután. Nagyjából hat hektár területre terjedt ki a tűz.

Öt szabadvízi strand és huszonnyolc medencés közfürdő várja a nyári melegben felfrissülni vágyókat Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében. Utóbbiak nagy része egész évben, kisebbik része csak szezonális jelleggel üzemel. Hogy a fürdőzés kellemes élmény maradjon a látogatók számára, nyáron havonta ellenőrzi a medencék vízminőségét a kormányhivatal.

Július 28-án a szolnoki járőrök ellenőriztek egy fiatalkorút, akit a Szolnoki Rendőrkapitányság eltűnés miatt körözött, ezért előállították. A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint az eljárás során felmerült a gyanú, hogy a fiatal július 25 és 28 között a vármegyeszékhely Széchenyi városrészében több gépkocsit feltört.