Ezekben a forró nyári napokban nagy segítség, ha nem kell utazgatniuk azoknak, akik ügyeket intéznének. Július 18-án három Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei településen is állomásozik a kormánybusz, most ott lélegezhetnek fel a lakók. Tehát kedden is több helyen rendelkezésre áll a mobilizált kormányablak-ügyfélszolgálat.

A kormányhivatal tájékoztatása szerint reggel fél kilenctől tíz óráig Kétpón a polgármesteri hivatalnál parkol a busz, majd tizenegytől a tiszatenyői hivatal mellett kereshetik fel az ügyfelek a mobilügyfélteret. Délután egytől háromig pedig a kengyelieknek lesz lehetőségük ügyintézésre, ott a községi parkban parkol a mobilbusz.