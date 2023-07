– A most bemutatott irat története egy körlevéllel kezdődik, melyet a Helytartótanács 1842 tavaszán küldött a törvényhatóságoknak, így a Jászkunságnak is – mutatja Horváth Gergő levéltáros, igazgatóhelyettes a kissé cirkalmas irományt. A dörgedelemben az áll, hogy: „Tapasztaltatván, hogy a tanyázó katonaságnak több helyen az italmérők csempészkedése által romlott, s meghamisított italok szolgáltattak ki; – a Tekintetes Kerületek ezennel oda utasíttattnak; miszerint a’ köz egésség fenntartása tekintetéből is, az illy meghamisításokból eredhető veszélyt kellő felü-gyelés, ’s gyakori vizsgálat által szorgalmasan eltávoztatni, a ’ felfedezteket pedig hatóságokhoz képest rögtön megszüntetni igyekezzenek.”

A Helytartótanács komolyan gondolta a dolgot, mivel a hamisított italokon kívül is elég baj volt a katonasággal. A betegségek sokszor az ellenség fegyverénél is több embert döntöttek ki a sorból, ahhoz már nem kellett az italhamisítók segítsége. Pár év múlva például a szabadságharc leverésére bevonult cári haderő az elesettekhez képest tizenötszörös veszteséget szenvedett kórság révén.

– A körlevél itteni címzettje, Linzbauer Xavér Ferenc, a Jászkun Kerület főorvosa sem vette tréfára a dolgot, de ő nem csak hadsereg, hanem az itteni lakosság ügyét is legalább olyan fontosnak tartotta, mint az ármádia egészségét.

A Helytartótanács 1842 tavaszán küldött körlevelének idézett részlete

Forrás: Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Levéltár

– Linzbauer főorvos a felsőbb utasításhoz legjobb tudása szerint egy olyan útmutatót készített, – mutatja Horváth Gergő a levéltár gyűjteményéből most a hónap dokumentumaként bemutatott iratot, – mely messzemenően szolgálta, hogy a kerület lakosai „életüket és egészségüket megtarthassák”, egyben páratlan forrása lett a régmúlt egészségügye iránt érdeklődő kutatóknak is.

– A főorvos szép kézírással papírra vetett soraiban négy ital hamisításának lehetőségeit vizsgálta meg, és a több mint száznyolcvan éves szöveget olvasva megdöbbentő számunkra, hogy mennyire felelőtlenek és fantáziadúsak voltak az akkori italhamisítók. A pálinkát előbb vízzel hígították, majd, hogy visszanyerje az erejét, fekete borssal, rosszabb esetben mérgező farkasalmával keverték.

Ennél még ijesztőbbek a hamis pálinka előállításához használt vegyszerek, mert kénsavtól a timsón át a vas- és rézgálicig, cinkszulfátig, illetve az ólomcukorig mindent belekevertek.

– Aki mindezt túlélte, az büszke lehetett magára, de a háztartásban nélkülözhetetlen ecet sem járt jobban. A timsó meg a kénsav itt sem maradt ki a listából. A bort jobb esetben pálinkával erősítették, de a kis mennyiségben ma is használt kénnel ezzel szemben már igen bőkezűsen bántak. Nem beszélve egy sor mérgező fémvegyületről, az antimonról, a rézacetátról, ólomcukorról és az elmaradhatatlan timsóról. Napjaink tablettás borkészítői, vagy a fagyállós italkeverő szakemberek bizonyára nem múló tisztelettel gondolhatnak a nagy elődök élénk fantáziájára.

– Még a sör sem úszta meg a hamisítást, mutatja a közkedvelt nedűt tárgyaló részt a kéziratban a levéltáros. Miután a jó minőségű komló nem volt olcsó, így helyette nem egyszer szintén mérgező növényekből és vegyszerekből keverték ki a hamis italt. Mindenestre a főorvos nem csak felsorolta az italokban levő káros adalékokat, de legjobb tudása szerint megadta a nem odavaló vegyszerek felismerésének módját, és a hamisítók elleni harc szükséges lépéseit is. Ehhez érthető módon az összes kocsma, csárda, kereskedő, ecet- és pálinkafőző kerületi orvosok általi rendszeres ellenőrzését és hamisítás esetén az azonnali hatósági fellépést javasolta, melynek költségeit a közpénztár viselje, „mivel ezen vizsgálatában a község részesül, s csupán ennek jólétire történik”.

Linzbauer Xavér Ferenc főorvos útmutatójának a borhamisításra vonatkozó és a pálinkakotyvasztást leíró részletei

Forrás: Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Levéltár

– Arra sajnos nem sok adatot találtunk, hogy Linzbauer főorvos ajánlásának mekkora volt a foganatja – mondja Horváth Gergő levéltáros. Fennmaradt dr. Tóth József kiskun kerületi orvos egy évvel későbbi jelentése, ami szerint 32 kocsma, egy bolt és egy fürdőház ellenőrzése során egy helyen talált olyan problémát, hogy kénsav volt a pálinkában, illetve a közeli tó vizét fedezték fel a borban. Valószínűleg ennél sokkal több, felderítetlen próbálkozás történhetett akkoriban, de nincs hírünk rendszeres ellenőrzésről. Az biztos, hogy az italhamisítás problémája továbbra sem múlt el, ahogy erre 1846-ban a Kossuth Lajos által szerkesztett Hetilapban is felhívták a figyelmet, javasolva, hogy külön hatóságot hozzanak létre az italhamisítás visszaszorítására.

Az első, erre vonatkozó jogszabály megszületéséig azonban még így is három évtizedet kellett várni

– zárta beszélgetésünket a levéltáros.

Az ódon iratoktól búcsút véve abban bizonyára okkal reménykedhetünk, hogy a kénsavas pálinka már régen kiment a divatból. De időnként azért lehet olvasni hajmeresztő próbálkozásokról, s az sem biztos, hogy a sok E-számmal jelzett adalék kifejezetten egészségnövelő hatású lenne az italunkban. Nem beszélve némelyik, üdítőitalként hirdetet, de fémtisztítóként sem utolsó folyadékról. Talán erre is intenek bennünket az eleink hasonló gondjait őrző öreg iratok...