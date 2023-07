Kerékpárút épül a tiszazug kapujában.

A beruházás célja, hogy a Zsófia-halom utcáin élők is balesetmentesen közelíthessék meg a belvárost. Ahogy a Martfű Média közösségi oldalán írják, látványos szakaszhoz érkezett az építkezés. Az önkormányzati beruházás a TOP Plusz Élhető települések program keretében elnyert támogatásból valósul meg. A szakasz a már említett Zsófia-halom városrészt köti össze a Temető úttal. Több alkalommal is felmerült a gyalogátkelőhely vagy éppen egy körforgalom építése, ekapcsán a Magyar Közút Nonprofit Zrt. véleményét is kikérte a város vezetése. A vállalat egyelőre nem látta indokoltnak az áttervezést.