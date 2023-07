Jucika néni nagyon meghatottan nyilatkozott a köszöntése után.

– Hál’ istennek, nincs semmi problémám, csak egy infarktusom volt tíz évvel ezelőtt, de járok ellenőrzésre, nincs semmi baj. Még mindent meg tudok főzni, és az unokák tartanak fiatalon – árulta el a szépkorú, aki mindig sokat dolgozott.

Volt, amikor Budapestre is készített kézimunkát, de rengeteg gobelint is varrt. Szülei mellett már gyerekként megtapasztalta a mezőgazdasági munka nehézségeit, majd később férjével is rengeteget dolgoztak, hogy gyermekeik boldogulhassanak.

– Két fiunk és a lányom is megtalálta a boldogulását, unokám is van hat, dédunokám hét. A férjem sajnos meghalt tíz éve – tette hozzá szomorúan Horváth Lászlóné, aki számára a kikapcsolódást ma már a tévézés és a rejtvényfejtés jelenti.