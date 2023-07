– A meleg és a napsütés miatt fontos a bő folyadékfogyasztás. Lehetőleg ne tartózkodjunk a déli órákban a napon, a fejre pedig érdemes fejvédőt, kalapot tenni – tanácsolja dr. Hoksári László szolnoki háziorvos a nagy meleg idejére. Ilyenkor nyáron ugyanis nagyon hamar kialakulhatnak olyan állapotok a szervezetben, melyek más évszakban nem jellemzőek.

Főleg az idősebbeket kell folyadékfogyasztásra biztatni, mert sokszor nem érzik a szomjúságot. A forróságban pillanatok alatt párolog az izzadság, így sokan nem is veszik észre, hogy melegük van, ezzel nagyon sok folyadékot veszít a szervezet, és fennállhat a kiszáradás veszélye. Ilyenkor az illető észlelése tompul, ami zavartságig fokozódhat, és végül eszméletvesztés következhet be. Ez komoly, akár életveszélyes állapotot is jelenthet

– hangsúlyozta a szakember.

Mint elmondta, a nyári melegben a napszúrás is előfordulhat, amennyiben hosszan éri napsütés a fejtetőt, ebben az esetben fejfájás, hányinger, hányás, jelentkezhet. A hőguta abban különbözik, hogy kialakulásához nem feltétlen szükséges napsütés.

– Tartós, párás melegben például, amikor valaki nem tud párologtatni, izzadni, ami lehűtené a testet, a szervezet fölmelegedhet, akár a lázas állapotnak megfelelő, 39-40-42 fokig is. Az illetőt hűvös helyre kell vinni, elkezdeni a hűtését. Ez az állapot is végződhet kórházi ellátással – sorolta a háziorvos.

De ezzel még nincs vége a veszélyeknek, ugyanis nyáron a különböző fertőzések is gyakrabban előfordulhatnak a magas hőmérséklet miatt.

– Amennyiben az ételt nem tesszük be a hűtőbe, nem fogyasztjuk el időben, vagy nem dobjuk ki, a baktériumok, gombák könnyebben elkezdenek szaporodni, ez ételmérgezést is okozhat, ami hányással, hasmenéssel jár. A nőknél strandoláskor a meleg vizes termálmedencében könnyebben kapnak el intim fertőzéseket. Sokan emiatt kerülik is ki a strandot, vagy sokszor keresnek azzal, hogy mennek nyaralni, és vinni kell a hólyaghurutra és gyulladásokra való gyógyszereket – számolt be tapasztalatairól.

Hozzátette, strandoláskor fontos a magas faktorszámú napozókrémek használata, ugyanis a bőrdaganatok egyre nagyobb számban fordulnak elő, a magas UV-B sugárzás miatt.