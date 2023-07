Igazi vitaminbombával indult a hét azoknak a gyerekeknek, akik hétfőn kilátogattak az Ormos Imre Parkba Szolnokon. Belépéskor ugyanis sárgarépa csemegével és mézédes dinnyével fogadták ott őket. A Tallinn-Alcsi Városrészért Egyesület egy szabadon látogatható ingyenes rendezvényhéttel várja az elsősorban óvodás és iskolás korú gyerekeket, akik változatos programokon vehetnek részt a parkban délelőttönként.

– Már első nap sokan kilátogattak. Az egészséges falatok után, reggeli vidám tornával és kis énekléssel kezdtünk, majd egy tanúságos interaktív történet mellett építettek tornyot a gyerekek. Volt kézműveskedés, a legkisebbeket ugrálóvár várta. A szabad foglalkozás alatt sokan kergetőztek, előkerült a foci és a közösségi játékok is – számolt be az első nap eseményeiről Ádám Csaba, a Tallinn-Alcsi Városrészért Egyesület vezetője. A programok kedden is folytatódnak, amikor jelmezesek is szórakoztatják a gyerekeket.