A Közép-Tisza-Vidéki Horgász Egyesületek Szövetsége (KTVHESZ) halőri szolgálata a napokban is ellenőrzött olyan személyt a Nagykunsági főcsatorna vízterületén, aki kifogott és meg is tartott egy 47,5 centiméter hosszúságú, 4,52 kilogrammos pontyot, melyet a fogási naplóba nem rögzített.

Ráadásul a halat élő állapotban kívánta elvinni, holott a jogszabály előírja, hogy a 30 centiméternél nagyobb nemes halat a vízpartról elszállítani csak gyorsan és kíméletesen leölve szabad.

– Mind többször szembesülünk ezzel a problémával a vizeinken – számolt be tapasztalataikról Donkó Péter, a KTVHESZ ügyvezető igazgatója. – Valószínűleg az lehet az oka, hogy a méretkorlátozás alá eső halak éves szinten kifogható mennyisége csökken, és némelyek úgy próbálnak több halat hazavinni, hogy nem írnak be minden fogást. Ez nem csak azért fontos, hogy a horgász eleget tegyen a jogszabályi előírásoknak, de azért is, mert következő év elején a naplókban vezetett fogásokat összesítve tudja a horgászvíz kezelője nyomon követni, hogy mennyi halat fogtak ki a horgászok az adott vízből, tehát milyen mennyiséget kell pótolni telepítéssel. Ha elmulasztják a naplóba bejegyezni a fogást, ellenőrzésnél a horgászok előszeretettel hivatkoznak arra, hogy elfeledkeztek róla, nem tudták, hogy azonnal be kell írni, nem volt náluk toll. Nyilván, a helyzetet a halőr mérlegeli, és ha azt látja, hogy például csak a horgászat dátumát nem karikázta be az illető, de mást bejegyzett, akkor azt első alkalommal még letudhatjuk egy, az okmány hátuljára bevezetett halőri figyelmeztetéssel.

De ha azt látjuk, hogy a hóna alatt osont valaki egy hallal, aminek aztán nem látjuk nyomát a fogási naplóban, akkor már a halőreinknek meg kell tennie a feljelentést a halászati hatóság felé, mely az ilyen ügyekben eljár.

Donkó Péter azt is hozzátette: – Kevesen tudják, de a horgász ezért nem csak pénzbüntetést kap, hanem a horgászattól való eltiltást is, az adott évre sok pénzért kiváltott okmányt is elveszíti. Nem éri meg tehát ilyesmivel próbálkozni. A nagy vizeinken egyébként is sokat lehet fogni, pontyból például hetven darabot.

Nem véletlen az sem, hogy a nagyobb halakat nem lehet élve elvinni a vízpartról.

– Ez egyrészt állatvédelmi szempontból előírás, ne fuldokoljon egy zsákban vagy szatyorban az a szerencsétlen hal. Másrészt, utóbbi időben országszerte mind gyakrabban fordul elő, hogy a nagy testű halakat azért akarják élve elvinni, hogy azt valahol jó pénzért értékesítsék, ezzel a szabállyal ezt is próbálják visszaszorítani. Horgász egyébként sem árulhatja a halat! Az értékesítésnek, az azzal kapcsolatos szállításnak külön szabályai vannak, a horgász viszont csak saját fogyasztásra viheti haza a fogást – mutatott rá Donkó Péter.