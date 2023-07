„Kérjük a lakosságot, hogy segítsenek fenntartani a fák egészségét és túlélését a forró nyári hónapok során!”, hívta fel a helyben élők figyelmét a közösségi oldalán keresztül a Szolnoki Városüzemeltetési Kft.

A társaság ügyvezető igazgatója szerint a nyári időszakban a fák és egyéb bokrosabb növények megfelelő öntözése rendkívül fontos annak érdekében, hogy egészségesek maradjanak és megőrizzék lombjaikat.

Lits László hozzátette, a napjainkban tapasztalt pokoli hőségben a bőséges locsolás különösen fontos a városi környezetben élő közterületi fákra, amelyeknek kevesebb természetes vízforrás áll rendelkezésre.

– Munkatársaink folyamatosan locsolják Szolnok zöldterületeit – számolt be érdeklődésünkre az ügyvezető igazgató.

– A nyár közepén járunk, csak eddig közel háromszázezer liter vizet juttatunk ki a fákhoz. Egyetlen fához több tíz liter vizet használunk fel. De azt tapasztaljuk, hogy ez sem elegendő ebben a forróságban. A környezeti klíma hosszan tartó magas tartományban van, s miután magunkon is érezhetjük a dehidratáció hatásait, gondoljunk bele, hogy az élő flórának is lehetnek vízhiányból fakadó nélkülözései. Bárki, magánszemélyek, családok, baráti társaságok, közösségek, céges csapatok is csatlakozhatnak a felhívásunkhoz. A növények meghálálják azt is, ha egy-egy vödör vízzel meglocsolják őket – jegyezte meg Lits László.

Az ügyvezető igazgató néhány tanácsot is megfogalmazott. Például, hogy a legideálisabb időpont a fák locsolására a korai reggeli, vagy az esti órák, amikor a hőmérséklet alacsonyabb és a párolgás mérsékelt. Az öntözés a fák gyökerére fókuszáljon, ezért közvetlenül a tövét locsolják. Nem szabad vegyi anyagokat vagy műtrágyákat használni az öntözés során, de még a magas ásványianyag tartalma miatt az artézi víz sem alkalmas a növények öntözésére, mert ezek károsíthatják azokat.

Hangsúlyozta, hogy ez a közösségi összefogás mintával szolgál és példát mutat, egyfajta edukációs tanítási, nevelési folyamat a fiatalabb nemzedékek számára.