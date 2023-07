Láthatóan elégedettek voltak a vendégek, ízletes falatok, finom italok mellett jó beszélgetések zajlottak a régi piactéren. A lampionok fénye alatt minden adott volt a jó hangulathoz, amit az esti koncert tett teljessé. A Hot Jazz Band szórakoztatta a nagyérdeműt, műsoruk hamisítatlan zenés-táncos gasztroesté varázsolta az éjszakáig tartó rendezvényt.

Finomságokat is kóstolhattak a rendezvényre látogatók

Forrás: Nagykörűi Virágzástól Befőzésig Turisztikai Egyesület

Az esti vásár előtt is érdemes volt a nagykörűi piactér körül sétálgatni, különösen a halételek szerelmeseinek. Napközben ott rendezték meg a 14. Halkolbász és Halétel-különlegesség Fesztivált, ahol természetesen a halból készült ételek kaptak főszerepet. A Magyar Halkolbász Lovagrend eseményén az elméleti eszmecseréken túl a gyakorlatban halkolbász, haltatár, halgulyás is került az asztalra. A vállalkozó kedvűek főzőversenyen is részt vehettek, ahol természetesen halételt kellett készíteni.