A településen 2017 júliusában indult el a Váci Egyházmegye közfoglalkoztatási mintaprogramja, ennek a programnak a részeként építették ki a plébánia udvarán a gyógy- és rekreációs kertet, ahol huszonnégyféle gyógynövény és ugyanennyi fűszernövényt termesztettek. A parkot a természetesen a közmunkások gondozták, akkoriban köztük volt Poroszka Zsuzsanna is, akinek ugyan nem kertész a tanult szakmája, ám nagy kedvvel vetette bele magát a munkába, mely lendület kitart azóta is.

Időközben a hadra fogható közmunkások megfogyatkoztak, mígnem Zsuzsanna egyedül maradt. Közben nyugdíjba is vonult, de pihenésről, passzivitásról szó sem lehetett, kitartott kedvelt növénykéi mellett, amelyek meghálálják a szorgoskodást. A kert mára az egyik helyi turisztikai látványossággá vált, sőt, a helyi értéktárba is bekerült.

Nagyon élvezem a kertészkedést, nyugdíjasként sem hagynám magukra a növényeket, hiszen nem tudják magukat gondozni, gyomlálni, megöntözni. Van ugyan egy közmunkás segítőm, de a munka java részét én végzem

– vallotta meg Zsuzsanna.

– Régen könnyebb volt, mivel öten voltunk közfoglalkoztatottak. Nem tanultam a növények gondozását iskolában, de ahogy mondani szokás, „a Google a barátunk”. Interneten rákerestem, mit hogyan kell gondozni. Még a kertészt is felhívtam, aki a telepítést végezte. A kertgondozás mellett szociális segítőként is dolgoztam, akkoriban reggel a kertben kezdtem, utána elvégeztem a szociális teendőket, a népkonyha is itt működött a plébánián, majd mentem vissza kertészkedni. Decemberben óta vagyok nyugdíjban, de azóta is nap mint nap dolgozom. Most nyáron már reggel hatra jövök locsolni. Átlagban napi öt órát tevékenykedem a növények között, mindig van mit csinálni. Van, hogy hétvégén is jövök. Ha nagyon sok a tennivaló, szólok Barta Katalinnak, akivel régebben együtt dolgoztunk; ő nagyon kedves nő, és ha kérem, mindig segít. Rengeteg a munka velük, de a növények meghálálják! – hangsúlyozta Zsuzsanna.

A kertben 1800 tő gyógy- és fűszernövény talált otthonra, csak levendulából kilenc különböző fajta található. A lila virágok tengere látványnak sem utolsó, járnak is ide levendulaszüretre – e hónap 26-a körül viszont a falvaiak szüretelik le és fel is dolgozzák. Teából is akad hétféle, bár ezekből csak az atya iszik. Virágokból ősnemes rózsákat találni a növényparkban.

Ha látogatók érkeznek Zsuzsanna szívesen megmutatja nekik a kertet, elbeszélget velük. Legutóbb Esztergomból érkeztek több csoportban bentlakásos otthon lakói levendulaszüretre.

Érdekes, hogy sokan nem ismerik fel a virágzó fűszernövényeket, hiszen boltban, őrölt levél formájában találkoznak leginkább vele. Ezért gondozójuk feliratot készített, így a növénytanban járatlanoknak sem kell sötétben tapogatózniuk a nyíló virágok láttán.

Egyedül a permetezés adja fel Zsuzsannának a leckét, mint megjegyezte, jó lennem ha kapnának akkumulátoros permetezőt, hogy ne kézi erőt kelljen bevetni.

– A kerti munka egyébként jólesik a testnek és a léleknek is – vallja a templomi udvar önkéntes kertésze. – Jó szabadidős elfoglaltság, az eredmény pedig szemet gyönyörködtető. Az én portám nincs így bevetve. De mivel özvegy vagyok és egyedül élet, van időm gondozni az itteni növényeket.