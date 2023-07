– A falu határában méteres lángok csaptak fel – írtuk egy évvel ezelőtt, miután Tiszainokán tűz ütött ki. A település csendjét a tűzoltóautó szirénája zavarta meg, nem kis riadalmat keltve. A tűzoltók órákon át küzdöttek, hogy megfékezzék a lángokat, miközben a településen élők összefogtak és hideg vizet, kávét szendvicset vittek nekik.

– A falu életében nem traumaként maradt meg a tavalyi eset. Persze mindenki sajnálta az erdőt, de azzal nyugtattak minket, hogy nem olyan vészes a sérülés. És bár sok állat elpusztulhatott, újra kizöldülhet a terület – mondta Kiss Erzsébet Eliza, aki meg is mutatta az érintett szakaszt.

Az aljnövényzet láthatóan megerősödött, a regenerálódás jó úton halad.

– Aki a gáton sétál nem igazán veszi észre a tűzvész nyomait. Mi, akik tudjuk, hogy ott voltak a szenes, üszkös fák, még látjuk a nyomait egy-két fa törzsén. Nem sok pusztult el, azok is leginkább azok, ami a gócpontban voltak, azok menthetetlenek – tekintett körbe.

Tiszainokán korábban még nem tapasztaltak ekkora tüzet, a lángok még több napig újra és újra felcsaptak.

Amíg nem történik ilyen, el sem lehet képzelni, hogy milyen átélni. Eszünkbe sem jut, hogy ilyen velünk is előfordulhat, most kiderült, hogy de.

– Van aggodalomra okunk idén is, mert tavaly is szárazság és kánikula volt, most is itt van ez az időszak. Az időjárással nem tudunk mit kezdeni. A lényegesebb, hogy benne van az életünkben, hogy bármikor előfordulhat és ne érjen minket váratlanul. Ezért mindig több karton vizet tartunk tartalékban az önkormányzatnál – magyarázta.

Azért a nyári hőségben fokozottan figyelik a területet.

– Amúgy is szokásom, hogy esténként arra sétálok, de azért nem minden percben ellenőrizzük – tette hozzá.

A tüzet kiváltó pontos ok egyébként nem derült ki.

Németh Ádám, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője az esettel kapcsolatban korábban úgy nyilatkozott, hogy nem merült fel olyan körülmény, ami a tűzvizsgálatot indokolná.

– Amikor a füstöt megláttam, az elég ijesztő volt. Főleg az, hogy nem tudtuk, pontosan hol van és, hogy mekkora veszélyben van a falu. Ezt azért sohasem felejti el az ember. Viszont megnyugtató volt, amikor már itt voltak a tűzoltók, és precízen, kapkodás nélkül végezték az oltást – emlékezett vissza a kavargó érzéseire Kiss Erzsébet Eliza.