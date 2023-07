A SZÍVSN (Segítünk Neked!) országos betegegyesület megálmodója Bernáth-Lukács Zsuzsa, a Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika Astellas-díjas diplomás ápolója, egyben a SZÍVSN Országos Betegegyesület elnöke. A program célja, hogy az infarktussal, magas vérnyomással, ritmuszavarral, veleszületett szívbetegséggel, szívritmusszabályzóval élő betegek önkéntesen csatlakozzanak az egyesület által szervezett előadásokhoz, rendezvényekhez. Kezdeményezésére egy országos hálózat épült ki, melyhez a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet ez év elején csatlakozott.

A szolnoki csoport koordinátora Surmanné Szabó Éva, a kardiológiai és pulmonológiai rehabilitációs ambulancia csoportvezető asszisztense, aki vallja: „Szeretnünk és tisztelnünk kell betegeinket!”

Az elkötelezett szakember évek óta irányítja a rehabiliációs programot, de azt mondja, óriási szükség volt egy ilyen átfogó, minden betegcsoportot megszólító kezdeményezésre. A páciensek döntő többsége kiszolgáltatottnak, tanácstalannak, elveszettnek érzi magát, igénylik az információt egy-egy kardiológiai beavatkozást követően. Bár az ambulancián gyógytornásszal, pszichológussal, dietetikussal és életmódtanácsadással segítik a betegek mielőbbi gyógyulását, az előírt 20 alkalom után is jól jön egy olyan fajta kapcsolati lehetőség, ami folyamatos. A SZÍVSN Egyesület ebben tud segíteni. Rendszeres online előadásaik, tájékoztató anyagok és a folyamatos kapcsolattartás egyfajta kapaszkodót jelent a páciensek számára. Egyre népszerűbb a program, hiszen a csoport induló létszáma még hatvan fő volt, mostanra pedig már a kétszázat is meghaladja. Április óta két új koordinátor is segíti a szolnoki csoport munkáját.

– Az egyesület a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézettel közös szervezésben kardiológiai szűréseket is végez előre meghirdetett időpontokban. A 6 fős lelkes csapat testsúly, haskörfogat, oxigén szaturáció, vérnyomás, koleszterin- és vércukormérést végez. EKG és rizikóstátusz felmérést követően szűrik ki a szívbetegeket, illetve az arra hajlamos pácienseket. Fontos azonban, hogy ezekre a vizsgálatokra kizárólag azon jelentkezőket várjuk, akiknek még nincs felismert kardiológiai problémája, nem állnak kardiológiai kezelés alatt – hangsúlyozta ki Surmanné Szabó Éva.

A SZÍVSN Egyesület szolnoki csoportja elérhető:

Szerdánként 12:00 – 14:00 óráig a +36 30/072-1562 telefonszámon