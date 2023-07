– Egyeztettem a kétpói, illetve a fegyverneki iskolákkal, és felvettük a kapcsolatot a Volánbusz Zrt-vel is – mondta Török Tamás, az ezer lelkes Örményes polgármestere arról, hogyan készül a település a szeptemberi iskolakezdésre. Ez a tanév ugyanis máshogy indul majd, mint a többi, a helyi általános iskola felső tagozata ugyanis az alacsony diáklétszám miatt megszűnt.

A 41, felső tagozatos tanuló négy településre, Kétpóra, Fegyvernekre, Kisújszállásra, valamint Törökszentmiklósra utazik majd reggelente, és Örményesre vissza, délután.

– Nyolc gyermek iratkozott be a kétpói általános iskolába. Olyan gondunk van, hogy Kétpóra az átjutás tömegközlekedéssel elég nehézkes, a csatlakozások nem megfelelőek. Ezért kértük a Volánbusz Zrt-t, hogy módosítsa a menetrendet, ebben a térség országgyűlési képviselője, Herczeg Zsolt is támogat bennünket. A busztársaság tapasztalataink szerint konstruktívan áll a kérdéshez. Vizsgálják a menetrend módosítását, de a terveket el kell még majd küldeniük az Építési és Közlekedési Minisztériumhoz, jóváhagyásra– számolt be a jelenlegi helyzetről a településvezető.