Az önkormányzat sikeresen pályázott a Magyar Falu Programban a temető infrastrukturális fejlesztésére, melynek keretében közel 14 millió forintos támogatásból megújulhatott a ravatalozó. Ennek köszönhetően a településen élők méltó környezetben búcsúzhatnak elhunyt hozzátartozóiktól. A projekt az elöregedett előtető esztétikusabbra való cseréjét és a ravatalozó épületének lefedését tartalmazta – adta hírül a település közösségi oldalán az önkormányzat.

A beruházás során a csapadék elvezetését is megoldották. Megtudtuk, a 70-80 éves lapostetős épület kisméretű tégla teherhordó falakkal készült vakolva, meszelve, faszerkezetű nyílászárókkal, acél szerkezetű polieszter héjazatú előtetővel. Az épület többször beázott és az előtető is elavult volt. A felújítás során új előtető épült magas tetővel, mely a ravatalozót is fedi. Az engedélyes terv az épület villamoshálózatának felújítását is tartalmazta, de ez nem képezte a pályázat részét, hanem az önkormányzat saját költségén valósította meg a fejlesztést – számoltak be a projekt részleteiről.