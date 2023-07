Videóra vették a férfit, aki zsákszámra dobálta a szemetet a bokrok közé Szolnokon. Egy térfigyelő kamera „szeme láttára” szabadult meg egy autós a szemetétől Szolnokon.

A volt Domus épületének átalakítása miatt nem használhatók az épület mellett lévő parkolók. Egészen szeptemberig más helyet kell választaniuk az autósoknak.

Negyvenöt éve hunyt el a szolnoki ejtőernyős kiválóság, Hüse Károly. A szolnoki MH Kiss József 86. Helikopterdandár bázisán felállított emlékszobránál koszorúzást tartottak.

A Tiszavirág Fesztivál idején tomboló égiháború egy méretes gesztenyefa vaskos ágait törte le a rendezvénynek helyt adó Tisza parkban, melyek egy faház tetején landoltak. Személyi sérülés nem történt, az anyagi kár is jelentéktelen volt.

Korlátozták a hajóközlekedést Mezőtúrnál a fészkelő szerkők érdekében. Bár tavaly elmaradt a szerkőfészkelés Mezőtúrnál, idén újra megérkeztek a madarak a Hortobágy-Berettyóra. Az állatok védelme érdekében korlátozásokat vezetett be a természetvédelmi hatóság.

Leküzdötték félelmüket a szolnoki ejtőernyős tábor kadétjai. A diákok a Speciális Ejtőernyős Kiképzési Központban ismerkedtek meg a katonai ejtőernyőzéssel, ahol beszélgethettek a világbajnoki címmel rendelkező magyar ejtőernyős válogatott tagjaival, és megnézhették az ejtőernyős szimulátort is.

Mintegy három millió forint értékű üzemanyagot sikkasztott el az a sarudi férfi, aki két gazdasági társaságnak is kárt okozott. A járási ügyészség vele szemben próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását, valamint az okozott kár megfizetését indítványozta.

A jászkunsági utakon is szedi áldozatait a rekkenő hőség. A nyár egyre kiszámíthatatlanabb, a szélsőséges időjárás pedig alaposan megviseli az emberi szervezetet. A közlekedési balesetek száma is megszaporodott az utóbbi napokban. Ahogy arról korábban beszámoltunk, Jászladányon emberéletet is követelt a figyelmetlenség. A hét a vármegye több pontján torlódásokkal indult.