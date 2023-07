– Ameddig a kezem fel tudom még emelni, jövök és dolgozom! – állítja egy munkájához és ügyfeleihez hű „szolga”, a 2020-ban „Az év köszörűs mesterévé” választott szolnoki szakember, Válik János.

– Én, amióta virtigli kisiparos vagyok, szabadságon és betegállományban még nem voltam! Ennek harminchat esztendeje, ugyanis 1987. április elseje óta űzöm ezt a szakmát – mondja büszkén a nyolcvanhoz közelítve is láthatóan az egészségtől kicsattanó Jani bácsi. Azt állítja, hogy ha valaki folyamatosan dolgozik, annak nincsen ideje betegnek lenni.

Én minden nap örömmel jövök be dolgozni a Baross úti üzletembe. Ha van egy három napos ünnep, én már a második napján tűkön ülök, s várom, hogy mikor telik már le ez a tétlenség. Az az igazság, hogy a munka mellett az is boldogít, hogy beszélgethetek emberekkel. Mindig másokkal, mindig másról

– hangoztatja életének szépségeit.

Jani bácsi ezután elmeséli, hogy mitől változatos a szakmája.

– Ha valaki nem tudná, a köszörűs mesterség szezonális munka. Ugyebár télen vágnak sokan disznót. Hozzák a húsdarálókat, a bárdokat, késeket. Ha jő a tavasz, s nyílik a természet, a páciensek, főleg a férfiak hozzák a metszőollókat és láncfűrészeket, fejszéket és baltákat. A nyár a bájos hajvágó- és körömollók idénye, ilyenkor én is kicsinosítom magam minden nap, hiszen a legszebb hölgyek nyitnak be a műhelyembe. Ők is érthetően szépítik magukat a szabadságolásokra. Az ősz mindenkié. Ami szúró-, nyíró-, vágóeszköz addig kimaradt a szórásból, vagy megkopott az éle, mind itt landol a munkaasztalomon – árulta el a szakma fortélyát Válik János.

A jászberényi születésű Válik János nem esett messze a fájától. Apja, nagyapja, dédapja és ükapja is köszörűs volt, így megörökölte a felmenők szerszámait bátyjával együtt. Ám, míg testvére maradt az ősi műhelyben, és vitte tovább Berényben a Válik-féle mesterséget, Jánosnak megadatott, hogy másik szakmát is tanuljon. Karosszéria-szerelőnek és hegesztőnek tanult, majd ugyanezen szakmákat oktatónak. Húsz éven keresztül tanította tanulóit, mikor is 1986 karácsonyán, 83 esztendősen elhunyt a szintén köszörűs nagybátyja. Tőle vette át a köszörűs szakmát és a hajdani mentőállomás melletti műhelyét is. Tizenöt éve költözött át a mostani, Baross úti üzletébe, ahol, mint leszögezte, százhúsz éves koráig szeretne dolgozni. Azt követően pedig a köszörűkövet és -korongot lecseréli a pecabotra, és még jó sokáig szeretne hobbijának is élni…