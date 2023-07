Felújították a kis falu polgármesteri hivatalának a tetőzetét. Oravecz Zsuzsanna Éva polgármestertől megtudtuk, igencsak szükséges volt már e munkálatokat megejteni, mivel a tetőről lecsorgó esővíz miatt az oromzati lambériák, szarufák rohadni kezdtek. Emellett a padlásra odaszoktak a galambok is, melyek szintén az oromzatnál tudtak bejutni. A madarak a padlásra piszkítottak, a gipszkartonok közé befolyt a trágyájuk, melynek szaga már az irodákban is erősen érződött.

Az önkormányzat önerőből, anyagköltséggel, munkadíjjal együtt 1,8 millió forintból oldotta meg a felújítást. Az oromzatot lemezelték, így nem tud kárt okozni a csapadék, valamint a madarak elől is elzárta a padlásra való bejutás lehetőségét. A galambok egyébként korábban a kultúrház padlásán tanyáztak, onnan szoktak át a hivatalhoz, de eredeti helyükre most is visszatérhetnek. A renoválás eredményeként a tető vízelvezetése is megoldottá vált, nem folyik már az ereszcsatornából a víz a falakra. A polgármester elmondta, a kazánház tetejére is kiterjedtek a munkálatok.