Szívesen látjuk nálunk Alex Kosticot. Évente egyszer meghívjuk őt, ám a koronavírus-járvány idején sajnos elmaradtak a találkozásaink. Most azonban lehetőségünk van közösen edzeni, sőt, a nemzetközi szemináriumát várhatóan Magyarországon tartja majd a mi szervezésünkben

– hívta fel a figyelmet Balla Tibor.

– A szeminárium összességében az általam megszerzett tapasztalatokon alapszik. Eredetileg a karatéval kezdtem, aztán kick-boxoltam, majd más harcművészeti formákat is felfedeztem. Ötvenkilenc éves vagyok, mit mondhatnék, most már komoly háttér van mögöttem – vette át a szót Alex Kostic. A szerb mester hangsúlyozta, az általa kifejlesztett speciális mozgásformák az önvédelem mellett az önfejlesztést is szolgálják. Ahogy ő fogalmazott, immár hatodik alkalommal népszerűsíti technikáit Szolnokon. Mivel a pandémia idején szüneteltek a találkozások a magyar csoport tagjaival, legutóbb 2019-ben járt a vármegyeszékhelyen.

– Jól érzem magam Szolnokon, hiszen egy családias, nyugodt település, ahol rengeteg dolgot lehet csinálni. Gondolok itt főként a rekreáció és a sport területére. A szálláshelyem közelében is sporttáborok találhatók, ami nagyon jó benyomást tett rám – zárta mondandóját a harcművész.