Újabb fejlesztést jelentettek be Mezőtúron. Az önkormányzat százhúsz millió forintot nyert a Mezőtúri Harmatcsepp Óvoda korszerűsítésre. A hétfői sajtótájékoztatóval egybekötött projektnyitó rendezvényen elhangzott, hogy a beruházás célja, a kor követelményeinek megfelelő, energetikailag korszerű, modern környezetet teremtése az óvodásoknak, ezzel együtt egy jól felszerelt, minőségi szolgáltatásokat kínáló, gazdaságosan fenntartható és üzemeltethető nevelési intézmény kialakítása.

Szűcs Dániel polgármester beszédében kiemelte, egyre több olyan pályázat van, amihez nem szükséges önerő. Mezőtúr a TOP Plusz kiírásaiban eddig több mint kétmilliárd forintot nyert el, ezek közül néhányat meg is említett, majd kitért az óvoda felújítására.

– A tetőszerkezet teljesen megújul, napelemeket is elhelyezünk. Kicseréljük a régi, elavult elektromos hálózatot és a nyílászárókat is. A mosdók és vizesblokkok is megszépülnek, kialakítunk egy babakocsi- és kerékpártárolót, akadálymentes mosdót, valamint egy fejlesztőszobát – sorolta. Hozzátette: energetikailag és szakmailag fontos fejlődésen esik át az óvoda.

A beruházás részeként a parkolási helyzet javítására is megoldást kerestek. A munkálatok megkezdődtek, a szakemberek már az épületen belül dolgoznak, a kivitelező négy hónapos határidőt vállalt.

– Az elmúlt években arra törekedtünk, hogy az önkormányzati tulajdonban lévő épületeken minél nagyobb mértékben megújulhassanak. A TOP Plusz részeként a központi óvoda is megszépült – mondta Herczeg Zsolt. Az országgyűlési képviselő kiemelte, fontos, hogy a gyermekek és a nevelők megfelelő körülmények között töltsék a mindennapokat.

– Minden elkövettünk ezek megteremtésére, a mostani beruházással teljeskörűen megújulhat az épület – fogalmazott.