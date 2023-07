A hétvégén a főút melletti Kisgulya-kúthoz várja az érdeklődőket a Pásztortűz Hagyományéltető Egyesület. Szombaton a VI. Puszta ünnepe keretében főzés is lesz, a Kisgulya-kútnál az alapítókra koszorúzással emlékeznek, majd közös csergetéssel múlatják az időt. A nap során karikásostor- és csikós bemutató, deresre húzás, illetve vízhúzó, rönkdobó és petrencésrúd-tartó versenyt is rendeznek, de lesznek kézműves-foglalkozások is. Vasárnap a IV. Hagyományéltető Gyermeknapra várják a gyerekeket hasonló programokkal.