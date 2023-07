Rákóczifalva biztosított helyet a kormányhivatali gyerekek tartalmas szabadidős kikapcsolódásának, a táborozók sok helyet bejártak a környéken. Ahogy arról a kormányhivatal illetékesei beszámoltak, a tábor „központja” a rákóczifalvai Varsány Közösségi Ház volt, kirándulások, kalandok színesítették az 5-12 éves korú gyermekek mindennapjait a nyári szünidő két hete alatt.

Finomságok is készültek a táborozók keze által

Forrás: Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal Főispáni Kabinet

– Egész héten meg sem álltak: lovas kocsikáztak a Tisza partjára, kenuztak a Milléren, kalácsot sütöttek, szalmabálákon ugráltak. Kipróbálták a sutyinkázást – miközben nyakig sarasak lettek – és volt, aki most először élte át a számháború izgalmait. A csendesebb, nyugodtabb órákban kézműves foglalkozásokon vettek részt, és ellátogattak a Macimúzeumba. Közelebbről megismerkedtek a Rózsa Kecske Ranch és az Éden Madárpark lakóival, sőt, meg is etették a lovakat, kecskéket, madarakat – számoltak be a változatos programokról.

A gyerekek és a szülők egyöntetű véleménye alapján felejthetetlen élményekkel gazdagodtak a táborozók, hiszen a gyerekek délutánonként, a hivatalba belépve hatalmas mosollyal az arcukon meséltek szüleiknek az aznap átélt izgalmas pillanatokról.