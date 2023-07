– Számomra nagyon sokat jelentett ez a díj, csordultig van a szívem hálával és köszönettel közvetlen feletteseim felé, akik érdemesnek tartottak erre a nívós díjra, másrészt a város vezetői felé, akik megítélték ezt számomra. Hatalmas élmény az ember munkásságában amikor ilyen díjat kap, az pedig, hogy az elsők között, még emel is rajta. A gyermekeim nemrég hazajöttek, és együtt örültünk neki, és a kis ovisaimnak is megmutattam – árulta el Posztósné Kovács Éva.

– A férjem, Ernő a Nagykun Víz- és Csatornamű Kft.-nél dolgozik, lányunk, Réka, pszichológus, ők Debrecen-Bocskaikertben laknak. Az első unokám, Balázs, most volt hat éves, Marci négy éves és nem titok, október elejére várjuk Bercell nevű harmadik unokánkat. A fiúnk, Ádám pénzügy-számvitelt tanult, kontrollingszakember egy nemzetközi cégnél Cegléden. A kikapcsolódást az olvasás és a család jelenti. Öröm, amikor az unokákkal kirándulunk, minden érdekli őket a repülőmúzeumtól a strandolásig – mondta a díjazott, aki érettségi után képesítés nélküli óvónőként dolgozott a Takács Péter utcai óvodában.

A gyerekkel való tevékenykedést legalább annyira élveztem, mint maguk a gyerekek. A rácsodálkozó gyermeki szempárok varázsa a mai napig mozgatórugója munkámnak, de a családomban ápolt népi kultúra, a hagyományok jelenléte is fontos.

– Édesapám citera kört vezetett a város iskoláiban, vele együtt citeráztam és tanultam a népdalokat. Nagyon szeretek mesét mondani is, gyermekkoromban nagymamám órákig mesélt, mi nem televíziót néztünk, hanem őt hallgattuk, édesanyámtól pedig a gyermekszeretetet, a gondoskodást örököltem. Ezek azok az értékek, amelyeket szeretnék továbbadni – mondta Posztósné Kovács Éva, aki számára a tanulás a mai napig fontos, diplomái mellé több akkreditált továbbképzésen vett részt és vezetői szakvizsgát is tett.

– Azt vallom, hogy a gyermek nevelése közös feladatunk a szülőkkel, fontos, hogy otthon és az óvodában is azonos nevelési elveket tapasztaljon. Óvodánkban nagyon sok a hátrányos helyzetű gyermek, segítségre szoruló család. 2010-ben lettem tagóvoda-vezető, kezdeményezője voltam mozgásos, kézműves, hagyományőrző, logikai-matematikai tehetségműhelyeknek a gyermekek és a szülők örömére. Az óvoda arculatát közösen alakítom a szakmailag jól felkészült kolléganőimmel, melynek során átdolgoztuk a nevelési programunkat, megtanultuk a projekt módszerrel való tervezést is. A szakmaiságuk mellett erősségük a lelkesedésük, kezdeményezőkészségük, emberségük, amelyek elősegítették óvodánk fejlődését is, s így érhettünk el jelentős eredményeket az elmúlt években – árulta el mindennapjairól a díjazott.