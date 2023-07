Szúnyoggyérítés terveznek július 26-án, szerdán Tiszavárkonyban és Tiszavárkony-Szőlő településrészen is. A földi kémiai védekezést a napnyugta utáni órákban ejtik meg, kedvezőtlen időjárás esetén a beavatkozást július 27-28-ra halasztják. A csípős rovarok ellen ezúttal is olyan szert vetnek be, mely a melegvérű állatokra, emberre nem veszélyes., csak azt erre érzékeny rovarokat pusztítja el, kijuttatása után pedig néhány órán belül elbomlik.

A lakosságnak azonban javasolt a szabadban tárolt játékok ruhák, élelmiszerek begyűjtése vagy legalább letakarása az adott időszakra. A gyérítés idején és az azt követő órában célszerű az ablakokat, ajtókat becsukni, a külső levegőt bejuttató mesterséges szellőztető berendezéseket kikapcsolni.