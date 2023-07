– Bár az építkezések száma valamelyest megcsappant, a telekrendezés, a közművesítés, a bejárókészítés, a ház körüli földmunkák megszaporodtak. Leginkább parkosításra, füvesítésre, térkövezésre van igény a lakosság részéről, még faluhelyen is – tájékoztatott Minyó István szakértő.

Tiszta a terep Láncfűrész, fűkasza nélkül egy tapodtat sem tehetünk meg, a talaj gyökértelenítését segítő munkagépek csak ezután gurulhatnak be a portára. Ha nagyon buckás a földfelszín, a talaj tolólappal történő egyengetése sem maradhat el, így könnyebb rajta talicskával, gyalogosan közlekedni. Földet akkor kell rá hozatni, ha szintbe hozatnánk a talajmagasságot vagy nem megfelelő a talaj szerkezete. Amennyiben kertet is szeretnénk kialakítani, termőföldet hozassunk, de arra is ajánlott gondolni, hogy a házalap kiásásakor a felesleges földet is tenni kell valahová. Ennek jó része általában a ház szerkezeti betonja alá kerül, a többi mehet a kertbe! A majdani ház területén először is a földmérők kitűzést végeznek, magyarán ők jelölik ki, meddig kell feltölteni a talajt a hozatott földdel.

Milyen földet hozassunk? A kötött talaj építkezéshez sokkal jobb, mint például a homokos, mert arra könnyebb ráépítkezni. A homokos vidéken a kertbe ajánlott termőföldet vagy homokot hozatni, ez a füvesítésre is jó. Amennyiben homokos talajra épül a ház, több zsaluanyag szükséges. Bejáró készülhet darált betonból, ez alá elegendő a geotextília – így szinte folyamatosan tiszta a bejáró. A darált tégla, a beton vagy törmelék köbmétere nagyjából 6 ezer forinttól indul, mérettől függően. Az átlagos termőföld 3–5 ezer forint, a komposzttal kevert elérheti a 10 ezer forintot is. Több konténer hulladék

A talajrendezéshez szükséges kisgépek óradíja nagyjából 10 ezer forint + áfa. Ha ezzel az árral és egy átlagos telekmérettel, no meg nagyjából 10–15 köbméter elburjánzott fa és egyéb növényzet kitermelésével számolunk, 1–3 millió forint közé tehető a telektakarítás. Ha ingatlan is található a portán, például vályog, akkor ajánlott konténert hozatni olyan cégtől, amelyik hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik, mert a vályog például veszélyes hulladéknak minősül. A négy köbméteres konténer ára jelenleg 45 ezer forint környékén mozog. Egy 20 négyzetméteres kis házikó elbontásakor körülbelül 40 köbméternyi anyag jön ki, ez így elérheti a 400 ezer forintot is.