Ütemtervnek megfelelően halad az önkormányzat egyházakkal közös, részben Magyar Falu Program forrásból, részben pedig az önkormányzat saját költségvetéséből finanszírozott komplex temetői beruházása Tószegen.

A kivitelezés a tervek szerint szeptember 30-ra készül el.

A fejlesztésről a napokban a településvezető is részletesen beszámolt közösségi oldalán.

– A belső közlekedő utak térkő burkolatot kaptak, mindezek mellett két új zúzottköves utat is kialakítottak, ezek gyakorlatilag elkészültek. Itt a kivitelező terep- és padkarendezést végez – közölte dr. Gyuricza Miklós.

Forrás: dr. Gyuricza Miklós Facebook-oldala

A polgármester kiemelte: emellett jól halad az új ravatalozó épületének előtetővel történő bővítése is. – Ez, lévén, hogy középületről beszélünk, építési engedély köteles beruházás, ami nagyon szigorú műszaki előírásokat határozott meg. Így például komoly alapozási munkákat is kellett végezni, ami miatt a ravatalozó előtti térkövet is vissza kellett bontani. Ennek helyreállítása természetesen meg fog történni – részletezte a településvezető.

Dr. Gyuricza Miklós a felújításokkal kapcsolatban rámutatott, hogy a felújított utak állagmegóvása érdekében a temetők használati rendje megváltozik. Ezután Tószegen is csak az üzemeltető engedélyével lehet gépjárművel behajtani a temetőkbe, ezért a beruházás végén a temetők nagykapuit bezárják.

– A parkolási lehetőségek bővítése céljából az új ravatalozónál – a temetőn kívül, a Kinizsi úton – további zúzottköves parkolót alakítunk ki – tette hozzá. Mindezeken túl előreláthatólag még ebben az évben a temetők üzemeltetője a régi ravatalozó helyén irodát létesít, megteremtve a helyben történő, komplex ügyintézés lehetőségét.