– Az elmúlt években az önkormányzat számos infrastrukturális beruházást valósított meg a településen. Uniós támogatással nemrégiben hét kilométernyi utat építettünk külterületen. A Magyar Közúttal együttműködésben pedig nagyjából két kilométeren épülhetett újjá a Baross Gábor út, míg 2020-ban tizenegy belterületi utcát tettünk rendbe. Egy évvel később pedig – ugyancsak kormányzati támogatással – megújulhatott az Erzsébet királyné és a Bethlen Gábor utca – részletezte a város útfejlesztési programját Abony polgármestere.

Pető Zsolt hozzátette, idén a város hét út helyreállítását végzi el saját forrásból. A Mária Terézia út pedig, a TOP Plusz pályázat keretében, 150 millió forint uniós támogatásban részesült. Az út közel ötszáz lakost és kilenc helyi vállalkozást szolgál majd ki.

Az eseményen Földi László, a térség országgyűlési képviselője is felszólalt. Mint mondta, a pályázatok tekintetében korábban Pest vármegye a fővárossal alkotott egy régiót, és ebben az időszakban a legtöbb uniós forrást Budapest vitte el. Az így kieső támogatások kompenzálására az állam mintegy 80 milliárd forintot biztosított a vármegyének. A honatya ugyanakkor kiemelte, különálló térségként immár Pest vármegye, és benne Abony előtt is számos fejlesztési lehetőség nyílt meg az utóbbi időben.

– vette át a szót a városrész önkormányzati képviselője. Mészáros László János kiemelte, már az 1990-es években szó volt arról, hogy indokolt lenne a területen az útépítés. Később több ez irányú pályázat is megbukott, mígnem a közelmúltban végül célba értek a városvezetés törekvései.

Fotó: Hartai Gergely

A rendezvényen az is elhangzott, hogy a Mária Terézia úti kivitelezés során csaknem 942 méter útburkolatot építenek a szakemberek. Az új burkolat rugalmas pályaszerkezettel rendelkezik majd, illetve mindkét oldalon előregyártott, süllyesztett szegéllyel látják el a szakaszt. A projekt során hangsúlyt helyeznek a csapadékvíz elvezetésére, valamint közlekedésbiztonsági fejlesztések is megvalósulnak. A helyszínt ellátják forgalomtechnikai tükörrel, kerékpárosokra figyelmet felhívó jelzőtáblával, sebességkorlátozó táblával és sebességkorlátozó elektronikus táblával egyaránt. A munkálatok várhatóan szeptemberben fejeződnek be.