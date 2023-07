A kavalkád 9 órakor a jászberényi Galamb- és Kisállattenyésztők Egyesületének nyári találkozójával indul, melynek keretében kiállítást és kakaskukorékoló versenyt is szerveznek. A helyi kulturális, hagyományőrző csoportok is lelkesen készülnek az eseményre, 15 órakor a Községi Népdalkör Jászjákóhalma Egyesület lép színpadra, majd Fodor Dénes nosztalgia műsora, helyi óvodások és iskolások előadása szórakoztatja a közönséget. Idén is a falunapon adják át a községi kitüntetéseket.

Este zumba bemutató, AB/CD, Kerozin és Edda Forever koncert várja a szórakozni vágyókat. Vasárnap a búcsúi ünnepi szentmise 11 órakor kezdődik, délután pedig Gazdaköri Dalostalálkozó tartanak.