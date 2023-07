A nyári mezőgazdasági munkákhoz kötődő programösszeállítás várta idén a gyerekeket a Varsány Közösségi Ház napközis táborában a múlt héten. Mondi Béláné nyugdíjas pedagógus irányításával a gyerekek első nap lovaskocsin kilátogattak a határba, megtekintve, hogy áll az aratás, megtekintették a szalmabálákat és az ömlesztett búzát. A búzából liszt készül, abból kenyér, így a fiatalok megismerhették a kenyérsütés folyamatát is, sőt, maguk is készítettek mini kenyérkéket, valamint édességet is, sőt, csigatésztát is gyártottak az Örök Ifjak csoportja közreműködésével.

A gyermekek csigatésztát is készítettek a táborban

Forrás: Beküldött fotó

Kézműves foglalkozásokon kötöttek búzavirág csokrot, valamint sókerámiára növényi magvakból raktak ki képeket. A Csücsök nevezetű zárt kertben a madarakat, a természetet tudták megfigyelni. De kibicikliztek a Rózsa Kecske Ranchra is, ahol az állatok gondozását, etetését tanulmányozhatták.

A nyári tábor időpontját egyébként internetes szavazással választhatták ki előzőleg az érintettek s szüleik.