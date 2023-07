– Pár évvel ezelőtt kaptuk meg a felkérést Szalay Ferenc polgármestertől, hogy a Tisza ezen szakaszán építsünk ki egy minden igénynek megfelelő szabadstrandot – idézte fel a kezdeteket Lits László, a Szolnoki Városüzemeltetési Kft. ügyvezető igazgatója.

– Tudni kell, hogy Szolnokon több mint tizenhárom méter a legalacsonyabb, illetve legmagasabb vízállás közötti különbség, tehát nem a legideálisabbak a feltételek. Ennek ellenére az elmúlt években sikerült bebizonyítani, hogy igenis, ki lehet itt alakítani egy jól működő szabadstrandot. Alacsony vízállásnál már érdemi homokpad alakul ki a Tiszaliget végénél a folyón, ahol lehet fürdőzni.

Az elmúlt években nem csak a partot alakították strandoláshoz kényelmessé, de rengeteg fejlesztést is végrehajtottak.

Bátran állíthatom, hogy a szolnoki a tiszai szabadstrandok egyik legjobban kiépített, legbiztonságosabb strandja, mely rengeteg látogatót vonz. Nem csak a városiak látogatják, az egész régióból jönnek ide fürödni

– hangsúlyozta az ügyvezető.

Hozzátette, a nem szolnoki látogatók nem mindig tudják pontosan, merre is található ez a strand, nekik érdemes megemlíteni, hogy a Tiszaliget végén, a régi turisztikai központ sarkánál. A Tiszaliget felől gépjárművel is meg lehet közelíteni, az autót otthagyhatják a campusnál, vagy a gáton keresztül, egy háromszáz méteres sétával is eljutnak a strandra.

– A Tiszaliget felől érkezve egy gyönyörű játszótér és strandröplabda-pálya fogadja a fürdőzni vágyókat. Van baba-mama szoba, konténer vécék, zuhanyzók, odább átöltözők. A mentetlen oldalon működik a büfé, itt ernyők és napozóágyak is várják az embereket. Akár a Tisza felől is meg lehet közelíteni a strandot.

Kiépítettség ellenére még további terveket is dédelgetnek az üzemeltetők.

– Szeretnénk egy napozó stéget létesíteni, ennek kivitelezése már folyamatban van – árulta el Lits László.

– Reméljük, még az idei strandszezonban sikerül átadni. Ez izgalmas kihívás egyébként, mert Szolnoknál viszonylag erős a Tisza sodrása, így a stég rögzítése komoly szakmaiságot igényel.

A szabadtéri fürdőhelyen strandőrök vigyázzák a rendet, csónak cirkál a a vízen a bójákkal tűzdelt folyószakaszon, jelezve az illetőknek, ha túl messzire bemerészkednek.

Arra is kíváncsiak voltunk, hogy vajon szükség volt-e már idén valamilyen mentőakcióra.

– Minden évben akad sajnos valamilyen esemény. Múlt évben volt egy komolyabb mentésünk, szerencsére nem végződött tragédiával. Az idei év egyelőre nyugodt volt ilyen szempontból. Tisztában kell lenni vele, hogy a Tisza élővíz, veszélyes, amiről sokan elfeledkeznek, pedig nem ártana észben tartani. Korábban Tiszafüreden is volt tragédia, Vezsenynél is. A folyó medre nem egyenletes., bentebb pedig erős a sodrás – mutatott rá Lits László.

– A szabályokat be kell tartani! A százhúsz centis bójasor nem véletlenül van ott, ezen túlra csak stabil úszástudással ajánlatos merészkedni, de csak a következő bójasorig. A kollégák figyelnek erre, és szigorúak. A jelzésüket komolyan kell venni, az nem kérés, hanem utasítás, és aki nem tartja be az előírásokat, azt elküldjük a partról.

A biztonság érdekében a part be is van kamerázva, így távolról is tudjuk követni az eseményeket, vissza is tudjuk nézni a felvételeket. Strandőrök dolgoznak a parton, ők diákmunkások, de jól felkészült fiatalok. Mindegyikük elvégezte a vízimentő tanfolyamot. Egyébként évek óta nálunk dolgoznak, így a helyszínnel is van tapasztalatuk

– tette hozzá.

– Nagyon várják minden évben, hogy nyisson a szabadstrand, ami meg is történik, amint kellően alacsony a vízállás és megfelelő a hőmérséklet. A csónakban is képzett vízimentők ülnek. Nagyon jó az együttműködésünk a közterület-felügyelettel és a vízi rendőrséggel, ők is rendszeresen megfordulnak itt. Ha valakivel esetleg nem bírnak a strandőrök ők is be tudnak avatkozni. Ha szükséges, az elfogadhatatlanul viselkedő látogatót a strandról el is lehet küldeni. Idén erre még nem volt szükség. Tavaly viszont igen, akkor ittas egyének úgy gondolták, szabadon randalírozhatnak, zavarták a többi fürdőzőt és saját magukra is veszélyt jelentettek. Kihívtuk a rendőrséget, ők eltávolították a partról az illetőket – emlékezett vissza az ügyvezető.