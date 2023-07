Idén is megrendezik a Vacsora fehérben elnevezésű programot a Kossuth téren. Ezúttal augusztus 26-án este hét órára várják majd az érdeklődőket – jelentette be szerdán közösségi oldalán az Aba-Novák Agóra Kulturális Központ. Mint írják, a Fehér Vacsora, avagy francia nevén Diner en Blanc harminc éve indult hódító útjára Párizsból. Szolnokon harmadik alkalommal szervezik meg az eseményt a belvárosi római katolikus plébánia és Gáspár István plébános felhívására. Amint arról korábban lapunk is beszámolt, a szervezők nem titkolt célja a helyi közösség építése, hogy a város apraja-nagyja együtt töltsön egy estét. A résztvevőket lehetőség szerint fehér ruhában várják, fehér abrosszal, evőeszközökkel és harapnivalóval.